Viral Jessica Radcliffe videosunun ardındaki gerçek: Balina saldırısı doğru mu?

ORKALAR NEDİR?

Jessica Radcliffe’in viral videosu sosyal medyada yayılmaya başlayınca, gözler şimdi katil balina olarak da bilinen orkaların üzerine çevrildi. Orkalar, yunus familyasının en büyük üyesi ve dünyanın en güçlü yırtıcılarından biridir.



Belirgin siyah-beyaz renkleriyle hemen tanınabilirler. Zeki ve sosyal hayvanlar olan orkalar, çok çeşitli iletişim sesleri çıkarır ve her grup (pod), üyelerinin uzaktan bile tanıyabileceği kendine özgü seslere sahiptir. National Geographic’e göre, iletişim ve avlanma amacıyla ekolokasyon kullanırlar; su altında yol alan sesler, bir nesneyle karşılaşana kadar ilerler, ardından geri yansıyarak nesnenin yerini, boyutunu ve şeklini ortaya çıkarır.





