Viral Jessica Radcliffe videosunun ardındaki gerçek: Balina saldırısı doğru mu?
Son haftalarda TikTok, X ve Facebook gibi platformlarda dolaşan kliplerde balina eğitmeni Jessica Radcliffe’in, canlı bir gösteri sırasında orka tarafından vahşice saldırıya uğrayarak öldürüldüğünü öne sürüyor. Peki, Jessica Radcliffe videosunun ardındaki gerçek ne?
