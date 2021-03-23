“Virüs avcıları” bir sonraki pandemiyi önlemek için gece gündüz çalışıyor

"GELECEK PANDEMİYİ DURDURMANIN BAŞKA YOLU YOK"

Araştırmacılar, yarasalarla temas ettiklerinde virüs kapmaya karşı önlem olarak koruyucu giysi, maske ve eldiven giyiyorlar. Alviola'ya yardım eden Edison Cosico, "Bugünlerde durum gerçekten korkutucu. Bir yarasanın hali hazırda taşıyıcı oluğ olmadığını asla bilemezsiniz.Peşinde olduğumuz şey, yarasalardan insanlara bulaşabilecek başka virüs olup olmadığını bulmak. Bir sonraki Covid-19 benzeri bir pandemiyi durdurmanın başka biri yolu yok” dedi.