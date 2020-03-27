Virüs Kremlin'e de sıçradı (Corona virüs son durum)

İTALYA

Son bilgilere göre, İtalya'da can kaybı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu.

Ülke genelinde bugün tespit edilen 4 bin 492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu.

Söz konusu artış, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya’da tespit edilen 2 bin 543 yeni vakadan kaynaklandı.

Salgının merkezi Bergamo kentinde, vakaların açıklanandan daha fazla olduğunu öne sürülüyor.

VİDEO: İTALYA'DA SON DURUM