Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Araştırma ayrıca, doğum öncesi vitaminlerde tespit edilen ağır metallerin, ABD Farmakopesi'nin belirlediği sınırların üzerinde olduğunu da ortaya koydu. Farmakopesi, arsenik için günlük 2,5 mcg, kurşun için 0,5 mcg ve kadmiyum için ise 0,5 mcg sınırını öneriyor. Ancak ürünlerin arsenik, kurşun ve kadmiyum seviyeleri bu sınırları aşıyor.