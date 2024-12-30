Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan vitaminlerin eksik olduğu durumlarda kullanılan vitamin takviyelerinin, hamile bireyler için oldukça tehlikeli oldukları ortaya çıktı. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmada, bu tür takviyelerin bebek ve çocuklarda otizmden kansere kadar pek çok ciddi sağlık problemine neden olabileceği belirtildi.
Ses getiren araştırmada, popüler mağazalardan alınan 47 farklı doğum öncesi vitamin takviyesi incelendi; bunların 32'si reçetesiz, 15'i ise reçeteliydi.