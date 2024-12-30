Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan vitaminlerin eksik olduğu durumlarda kullanılan vitamin takviyelerinin, hamile bireyler için oldukça tehlikeli oldukları ortaya çıktı. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmada, bu tür takviyelerin bebek ve çocuklarda otizmden kansere kadar pek çok ciddi sağlık problemine neden olabileceği belirtildi.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 1

Ses getiren araştırmada, popüler mağazalardan alınan 47 farklı doğum öncesi vitamin takviyesi incelendi; bunların 32'si reçetesiz, 15'i ise reçeteliydi.

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Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 2

Bilim insanları, her bir ürünün içeriğindeki kolin ve iyot seviyelerini laboratuvar ortamında ölçüp, etiketlerdeki bilgilerle karşılaştırdı. Sonuçlar, bazı ürünlerde beklenenden çok daha fazla ağır metal bulunduğunu ortaya koydu.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 3

Ürünlerde yüksek seviyede kadmiyum, arsenik ve kurşun tespit edildi. Bazı ürünlerin ise etiketlerde belirtilen içerikler bakımından eksik olduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu tür takviyelerin özellikle hamileliğin erken dönemlerinde otizm riskini artırabileceğini belirterek uyardı. Yüksek kadmiyum seviyeleri, çocuklarda üç yaş civarında otizm gelişmesine neden olabilir. Kadmiyum; böbrek hasarı, kemik kırılganlığı, akciğer hastalıkları ve çeşitli kanser türleriyle de bağlantılı çıktı.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 4

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan araştırmanın uzmanlarından Dr. Laura Borgelt, ''Hamile kadınlar, bebeklerinin gelişimini desteklemek amacıyla doğum öncesi vitaminlere güveniyor ancak ağır metaller, hem bebek hem anne sağlığı için tehlikeli sonuçlar doğurabilir'' ifadelerini kullandı. Borgelt, etiketlerde yazan birçok içeriğin gerçeği yansıtmadığını ve bu alanda, yetkililerin çok sıkı denetimler yapması gerektiğinin de altını çizdi.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 5

Araştırma ayrıca, doğum öncesi vitaminlerde tespit edilen ağır metallerin, ABD Farmakopesi'nin belirlediği sınırların üzerinde olduğunu da ortaya koydu. Farmakopesi, arsenik için günlük 2,5 mcg, kurşun için 0,5 mcg ve kadmiyum için ise 0,5 mcg sınırını öneriyor. Ancak ürünlerin arsenik, kurşun ve kadmiyum seviyeleri bu sınırları aşıyor.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 6

Bilim insanları, yüksek dozda alınan kurşunun beyin, böbrekler ve üreme sistemi üzerinde kalıcı hasarlara yol açabildiğini belirtti. Hamilelik sırasında yüksek kurşun seviyelerine maruz kalmak; erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve gelişimsel gecikmelere neden olabilir.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 7

Arsenik de tıpkı kurşun gibi düşük seviyelerde alındığında bile uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yüksek tansiyon, damar problemleri, kalp hastalıkları ve kanser gibi rahatsızlıklar, aşırı arsenik alımının sonuçları olarak ortaya çıkıyor.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 8

Araştırma, doğum öncesi vitamin etiketlerinde sıkça yanlış dozaj bilgileri ve hatalar olduğunu da gözler önüne serdi. Reçetesiz satılan 32 üründen 12’sinde kolin miktarı doğru belirtilirken, reçeteli ürünlerde bu oranın sıfır olduğu gözlemlendi. Aşırı kolin alımı, düşük tansiyon ve karaciğer hasarına yol açabiliyor, bu da hamilelikte ciddi sorunlar yaratabilir.

Vitamin takviyeleriyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı - 9

Dikkat çeken çalışmada, doğum öncesi vitaminlerde iyot seviyelerinin de genellikle eksik olduğu ortaya çıktı. Çoğu ürün, belirtilenden daha az iyot içeriyor ve yalnızca dört ürün, doğru miktarı sunuyor. Araştırmacılar, yüksek dozda iyot alımının, tiroid bezi iltihabı ve tiroid kanseri gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabildiğini belirterek uyardı.

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