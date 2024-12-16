Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor

TARİHİ KADAR KÜLTÜRÜ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Hem Osmanlı hem Avrupa mimarisinin hakim olduğu Kuzey Makedonya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle başkent Üsküp'te bu sayı oldukça fazla. Tarihi kadar kültürüyle de dikkat çeken Kuzey Makedonya'ya giriş ise vizesiz. Bunun yanı sıra ülkede vergi oranı düşük olduğu için tatile gidenler gönüllerince alışveriş yapabiliyor.