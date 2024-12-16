Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor

Balkan ülkeleri son yıllarda en sık ziyaret edilen vizesiz ülkeler arasında yer alıyor. Vizesiz ülkeler arasında yer alan Kuzey Makedonya'ya son zamanlarda turist akınına uğruyor. Mimarisi ve tarihiyle cezbeden Kuzey Makedonya hem Osmanlı hem Avrupa mimarisinin iç içe olduğu bir ülke.

Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor - 1

Son yıllarda vizesiz seyahat edilen ülkelere ilgi arttı. Bu ülkelerin başında da Balkan ülkeleri yer alıyor. Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan gibi ülkeler hem yazın hem de kışın turist akınına uğruyor. Özellikle Türkiye'den çok fazla ziyaretçi gidiyor.

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Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor - 2

Mimarisi ve tarihiyle cezbeden Kuzey Makedonya ise balkan ülkeleri arasında en çok tercih edilen ülkeler arasında. Bunun pek çok nedeni var.

Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor - 3

TARİHİ KADAR KÜLTÜRÜ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Hem Osmanlı hem Avrupa mimarisinin hakim olduğu Kuzey Makedonya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle başkent Üsküp'te bu sayı oldukça fazla. Tarihi kadar kültürüyle de dikkat çeken Kuzey Makedonya'ya giriş ise vizesiz. Bunun yanı sıra ülkede vergi oranı düşük olduğu için tatile gidenler gönüllerince alışveriş yapabiliyor.

Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor - 4

Bazı Türk vatandaşları ise Kuzey Makedonya'da gayrimenkul satın almaya başladı. Ülkede vergi oranının yüzde 10 olması yatırımcılara oldukça cazip geliyor. Turizm potansiyeli son yıllara oranla yükselen Kuzey Makedonya, bu artıştan memnun.

Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor - 5

OSMANLI DÖNEMİ'NDEN KALAN 10 CAMİİ VAR

Turizm cenneti haline gelen Kuzey Makedonya'da başkent Üsküp dışında tercih edilen diğer şehir ise Ohrid oldu. UNESCO korumasına alınan Ohri Gölü, balkanların en eski ve derin göllerinden biri. Yazın tatilcilerin tercih ettiği Ohrid, eski şehriyle de gidenleri hayran bıraktırıyor. Yaklaşık 40 kilisenin bulunduğu Ohrid'te, Osmanlı döneminden kalan 10 camii de yer alıyor

Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor - 6

Kuzey Makedonya oldukça ekonomik bir ülke. Ülkede Makedon Dinarı kullanılmakta. Tatile gidenler nakit para dışında kredi kartı da kullanabiliyor.

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