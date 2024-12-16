Vize yok, hayat orada çok ucuz: Tatil için giden ev alıp dönüyor
Balkan ülkeleri son yıllarda en sık ziyaret edilen vizesiz ülkeler arasında yer alıyor. Vizesiz ülkeler arasında yer alan Kuzey Makedonya'ya son zamanlarda turist akınına uğruyor. Mimarisi ve tarihiyle cezbeden Kuzey Makedonya hem Osmanlı hem Avrupa mimarisinin iç içe olduğu bir ülke.
Son yıllarda vizesiz seyahat edilen ülkelere ilgi arttı. Bu ülkelerin başında da Balkan ülkeleri yer alıyor. Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan gibi ülkeler hem yazın hem de kışın turist akınına uğruyor. Özellikle Türkiye'den çok fazla ziyaretçi gidiyor.