Vizesiz gidilen ülkeler 2025: Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler ve vize süreleri
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 2025 yılı itibarıyla birlikte Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkede vizesiz giriş yapmak mümkün. İşte, Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler ve vize süreleri...
Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsin.
Arjantin: Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsin.
Arnavutluk: Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır.
Azerbaycan: Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsin.