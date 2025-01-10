Vizesiz gidilen ülkeler 2025: Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler ve vize süreleri

Tayvan: Tayvan’a kapıda vize alarak 30 gün süreliğine giriş yapabilirsin. Yalnız 2 adet vesikalık fotoğraf yanında bulundurmayı unutma.

Togo: Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda vize alınabiliyor.

Tonga: Okyanusya ükesi Tonga’ya seyahat için 31 günlük kapıda vize alabilirsin.

Trinidad ve Tobago: Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Tunus: Tunus’a 90 gün için vize almadan seyahat edebilirsin.

Turks ve Caicos Adaları: Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunmaktadır.

Tuvalu: Okyanusya’da bulunan Tuvalu’ya vize almadan süresiz seyahat edebilirsin.

Ukrayna: Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir.

Umman: Umman’a gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin.

Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsin.

Ürdün: Ürdün, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır.

Vanuatu: Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Venezuela: Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istememektedir.

İngiliz Virjin Adaları: 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir.

Zambiya: Kapıda vize alarak 30 gün için Zambiya seyahati gerçekleştirebilirsin.

Zimbabve: Online vize alarak Zimbabve’ye giriş yapabilirsin. Vize 2 gün içinde hazırlanmaktadır.