Karayipler'de volkan patlaması: Küller adayı kapladı

Patlamanın gerçekleştiği 9 Nisan'dan bu yana St Vincent'ten yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Trebucq, ''Büyük bir belirsizlik ve aynı zamanda haftalarca hatta aylarca sürecek büyüyen bir insani krizle karşı karşıyayız. Bu, St Vincent ve çevre adalarda kesinlikle altı aydan fazla sürecek bir kriz'' dedi.