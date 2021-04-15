Karayipler'de volkan patlaması: Küller adayı kapladı

NTV - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 06:05 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 06:06
Yanardağın püskürttüğü küller 10 kilometre yüksekliğe kadar çıktı. kül tabakasının kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.
BM Barbados ve Karayipler İnsani İşler Koordinatörü Didier Trebucq yaptığı açıklamada, La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların devam ettiğini ve bu durumun Barbados, Antigua ve Barbuda'yı da etkilemesini beklediklerini söyledi.
Patlamanın gerçekleştiği 9 Nisan'dan bu yana St Vincent'ten yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Trebucq, ''Büyük bir belirsizlik ve aynı zamanda haftalarca hatta aylarca sürecek büyüyen bir insani krizle karşı karşıyayız. Bu, St Vincent ve çevre adalarda kesinlikle altı aydan fazla sürecek bir kriz'' dedi.
Bilim insanlarının yanardağın faaliyete geçtiğine ilişkin uyarılarını dikkate alan hükümet, 8 Nisan’da Ada sakinlerini tahliye etmeye başlamıştı.
Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Yanardağ en son ise 1979'da faaliyete geçmişti.