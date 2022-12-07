Volodimir Zelenski Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi

Zelenski’nin iktidara gelişi kendi ifadesiyle bir şaka gibiydi. “Halkın Hizmetkarı” isimli televizyon dizisinde kazara Devlet Başkanı olan küfürbaz bir öğretmeni canlandırıyordu.



Dizi öyle sevilmiş, Zelenski öyle ün kazanmıştı ki, dizinin adıyla kurulan partiden Ukrayna’nın liderliğine hem de yüzde 73 oyla seçilmişti.