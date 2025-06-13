Vücudu karıncalanmaya başladı, felç oldu: Günlerce görmezden gelmişti

Pickering’in hayatı, Guillain-Barré sendromu (GBS) adı verilen nadir ancak ciddi bir hastalık nedeniyle altüst oldu. Kendi ifadesiyle, “Tamamen felç olmuştum, her şey benim kavrayabileceğimden çok daha hızlı gelişti.”



Felç geçirdiği günlerde yalnızca yoğun bakım yatağında yatabiliyor, göz kapaklarını bile hareket ettiremiyordu. “O zamanlar elveda demeye hazırdım” diyen Luke, yaşadığı fiziksel kayıplardan çok, ailesine destek olamamanın yarattığı psikolojik travmayla mücadele ettiğini vurguluyor.