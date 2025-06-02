Vücudu temizleyen süper güç: Bu besin kansere karşı kalkan oluyor

PFAS NEDEN TEHLİKELİ?

PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler), çevrede doğal olarak parçalanmayan ve vücutta uzun yıllar kalan toksik kimyasallar olarak biliniyor. Plastik ambalajlar, yapışmaz pişirme gereçleri ve bazı su geçirmez ürünlerden insanlara geçerek organlara yerleşebiliyor.



Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), bu maddelerden PFOA’yı "Grup 1" kanserojen olarak sınıflandırırken, PFOS'u "Grup 2" kategorisine dahil ediyor. Her iki kimyasalın da endokrin sistem üzerinde bozucu etkiler yaratarak, özellikle meme ve yumurtalık gibi hormona duyarlı kanser türlerinin riskini artırabileceği belirtiliyor.





