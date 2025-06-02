Vücudu temizleyen süper güç: Bu besin kansere karşı kalkan oluyor
Yeni bir araştırmaya göre, günlük lif takviyesi, vücutta birikerek kansere yol açabilen zararlı kimyasalların seviyesini düşürmede etkili olabilir.
DailyMail'de yer alan habere göre; Boston Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, günlük lif takviyesinin vücutta biriken ve kansere yol açabilen "kalıcı kimyasalların" (PFAS) seviyesini azaltabileceğini ortaya koydu.
Environmental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 18-65 yaş arası 72 erkek dört hafta boyunca incelendi. Katılımcılar, iki gruba ayrılarak her öğünden önce ya yulaf, mantar ve tohumlarda bulunan beta-glukan lifi ya da pirinç bazlı bir plasebo takviyesi aldı.