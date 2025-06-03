Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı

İngiltere’nin Southampton kentinde yaşayan iki çocuk babası Glenn Colmer, yaşadığı ağrıları ve yorgunluğu yaşlılığa bağladı; ancak acı gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 51 yaşındaki spor öğretmeni, beyin tümörü teşhisi konulduktan sadece dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı - 1

Yıllarca genç sporculara ilham olan Colmer, 18 Şubat’ta evinde aniden büyük bir nöbet geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Colmer’a yapılan taramalarda beyninde bir kitle tespit edildi. Dört gün sonra doktorlar, en ölümcül beyin tümörü türlerinden biri olan yüksek dereceli glioma teşhisi koydu.

DÜNYA HABERLERİ

Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı - 2

Eşi, çocukları 19 yaşındaki Grace ve 16 yaşındaki Joe ile birlikte 28 Şubat’ta Glenn’e veda etti. Ailesi şimdi, beyin tümörlerinin “ayrım gözetmeyen” doğasına dikkat çekmek ve araştırmalara kaynak sağlamak için hikâyelerini paylaşıyor.

Glenn’in eşi, “ Glenn’in elimizden kayıp gittiğini izledik. Tanıdığım en sağlıklı adamdı. Güçlüydü, hayat doluydu, kahkahalarıyla etrafını aydınlatırdı,” diyerek eşine duyduğu hayranlığı dile getirdi.


Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı - 3

Colmer, nöbet geçirdiği sabah sabahlığını giyerken bir anda durdu. Sol kolu kilitlenmişti ve boş boş ileriye bakıyordu. Eşi Ali’nin müdahalesiyle ambulans çağrıldı. Paramedikler olay yerine hızla ulaştı. Ancak nöbetin ardından Glenn’in kolundaki ağrı geçmedi ve gözleri hâlâ donuktu. Ailesi için her şey o an değişti.


Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı - 4

Hastanede beyninde bir kitle olduğu söylendi. Bu kitlenin, genellikle hızlı seyreden ve müdahale şansı bırakmayan glioblastoma olduğu ortaya çıktı. İngiltere'de her yıl yaklaşık 2.200 kişiye bu tür beyin tümörleri teşhisi konuluyor.


Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı - 5

AĞRILAR DAYANILMAZ HALE GELDİ

Teşhisin ardından Glenn kısa süreliğine hastaneden taburcu edilse de, ağrıları giderek şiddetlendi. İnsanlarla görüşmek istemedi, çünkü “o halini” kimsenin görmesini istemiyordu.

25 Şubat’ta yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan MR’da beyninde kanama olduğu ve vücudunun sağ tarafını kullanamadığı belirlendi. Kısa süre içinde konuşma ve yutma yetisini de kaybetti. Ancak ailesiyle duygusal bağını son ana kadar korudu.

Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı - 6


Ali, “Elimi kalbinin üstüne koyduğunda sanki ‘teşekkür ederim’ diyordu. Kimse henüz söylememişti ama onun ölmekte olduğunu görebiliyordum,” diye anlattı.

Yoğun bakıma alınan Glenn, tekrar beyin kanaması geçirdi. Doktorlar, artık bir iyileşme umudu kalmadığını belirtti. Ailesi, yaşam destek ünitesinin çıkarılması gibi zor bir kararı birlikte aldı. Glenn, yakınlarının ellerini tutarak hayata veda etti.

DAHA FAZLA GÖSTER