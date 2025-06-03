Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı
İngiltere’nin Southampton kentinde yaşayan iki çocuk babası Glenn Colmer, yaşadığı ağrıları ve yorgunluğu yaşlılığa bağladı; ancak acı gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 51 yaşındaki spor öğretmeni, beyin tümörü teşhisi konulduktan sadece dört gün sonra yaşamını yitirdi.
Yıllarca genç sporculara ilham olan Colmer, 18 Şubat’ta evinde aniden büyük bir nöbet geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Colmer’a yapılan taramalarda beyninde bir kitle tespit edildi. Dört gün sonra doktorlar, en ölümcül beyin tümörü türlerinden biri olan yüksek dereceli glioma teşhisi koydu.