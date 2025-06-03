Vücudunda bu 2 belirti vardı, 4 gün sonra öldü: Gerçek çok geç ortaya çıktı



Ali, “Elimi kalbinin üstüne koyduğunda sanki ‘teşekkür ederim’ diyordu. Kimse henüz söylememişti ama onun ölmekte olduğunu görebiliyordum,” diye anlattı.



Yoğun bakıma alınan Glenn, tekrar beyin kanaması geçirdi. Doktorlar, artık bir iyileşme umudu kalmadığını belirtti. Ailesi, yaşam destek ünitesinin çıkarılması gibi zor bir kararı birlikte aldı. Glenn, yakınlarının ellerini tutarak hayata veda etti.