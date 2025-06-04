Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi

ABD'de yaşayan Leah Alexis Adams, sıradan bir çil sandığı göğsündeki benin ölümcül bir melanom olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak başkalarını uyarıyor. Güneşlenmeyi seven ve güneş koruyucu kullanmayı ihmal eden genç kadın, 26 yaşında cilt kanseriyle yüzleşti.

Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi - 1

Instagram'daki 11 bin takipçisiyle yaşadıklarını paylaşan Adams, ilk başta masum görünen bir lekenin, aslında cildin en tehlikeli kanser türlerinden biri olan melanom olduğunu öğrendi. Biyopsi sonucu, benin evre 1B melanom olduğunu ortaya koydu. Bu, lezyonun ülsere olduğu ve yayılma riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyordu.


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Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi - 2

“Melanom, ne kadar iyi göründüğünüzü umursamıyor; sadece ortaya çıkıyor ve hayatınızı mahvetmeye çalışıyor,” diyen Adams, başkalarının da aynı hataları yapmaması için hikayesini anlattı: “Biyopsi sonuçlarınızdan değil, benim hatalarımdan ders alın.”

2019 yılında babası Gary Adams’a erken evre melanom teşhisi konulmasının ardından bir dermatoloğa başvuran Adams, o ziyarette göğsündeki beni kontrol ettirdi. Doktorun şüpheli gördüğü ben test için alındı ve kısa süre sonra hayatını değiştiren teşhis konuldu.


Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi - 3

Daha önce bir kanser destek grubuna verdiği röportajda, solaryum alışkanlığı, güneş kremi kullanmaması ve ailesindeki cilt kanseri geçmişinin riski artırdığını ifade eden Adams, "Doktorlara duymak istemedikleri şeyleri söyledim. Güneş kremi kullanmıyordum, sık sık solaryuma gidiyordum, babam ve büyükbabamda cilt kanseri vardı," dedi.

Biyopsinin ardından Adams, göğsü ve koltuk altındaki dokuların alındığı kapsamlı bir ameliyata alındı. “Bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum,” diyerek ameliyatın zorluğuna dikkat çeken genç kadın, tam anestezi altında gerçekleşen operasyon sonrası ciddi ağrılar yaşadı. Neyse ki, doktorlar lenf düğümlerinde kansere rastlamadı.


Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi - 4

Bugün, üç-dört ayda bir düzenli cilt kontrollerine giren Adams, yılda en az bir kez dermatolojik muayene yapılmasının önemini vurguluyor. Ancak bu süreç, vücudundaki birçok benin kesilip çıkarılması anlamına geliyor. “Daha otuz yaşındayım ve vücudumun her yerinde yara izleri var,” diyerek yaşadıklarını özetliyor.


Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi - 5

CİLT KANSERİ VAKALARI ARTIYOR

Adams’ın hikayesi, İngiltere'de melanom cilt kanseri vakalarının son yıllarda ciddi bir artış gösterdiği döneme denk geldi. Resmi verilere göre ülkede her yıl yaklaşık 17.500 yeni vaka teşhis ediliyor ve 2.300 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor. ABD'de ise bu rakam yıllık 100 binin üzerinde.

Son 10 yılda özellikle ileri yaş gruplarında artış gözlemleniyor. 80 yaş üstü bireylerde melanom oranları yüzde 57 oranında yükseldi.


Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi - 6

UZMANLAR UYARIYOR

NHS, melanomun en önemli belirtilerinin vücutta yeni bir ben oluşumu ya da mevcut bir bende şekil, renk, büyüklük gibi değişiklikler olduğunu belirtiyor. Güneşe sık maruz kalan bölgelerde daha yaygın görülse de, gözler, ayak tabanları, avuç içi ve genital bölgelerde de ortaya çıkabiliyor.

Adams ise herkesi bu tür değişikliklere karşı uyanık olmaya çağırıyor: “Cildimi korumadığım ve sağlığıma dikkat etmediğim için kendime kanser mi bulaştırdım? O kontrolü yaptırmasaydım, bugün burada olmayabilirdim.”

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