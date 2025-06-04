Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi

UZMANLAR UYARIYOR

NHS, melanomun en önemli belirtilerinin vücutta yeni bir ben oluşumu ya da mevcut bir bende şekil, renk, büyüklük gibi değişiklikler olduğunu belirtiyor. Güneşe sık maruz kalan bölgelerde daha yaygın görülse de, gözler, ayak tabanları, avuç içi ve genital bölgelerde de ortaya çıkabiliyor.



Adams ise herkesi bu tür değişikliklere karşı uyanık olmaya çağırıyor: “Cildimi korumadığım ve sağlığıma dikkat etmediğim için kendime kanser mi bulaştırdım? O kontrolü yaptırmasaydım, bugün burada olmayabilirdim.”