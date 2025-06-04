Vücudundaki ben kâbusu oldu: 26 yaşında kanser olduğunu öğrendi
ABD'de yaşayan Leah Alexis Adams, sıradan bir çil sandığı göğsündeki benin ölümcül bir melanom olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak başkalarını uyarıyor. Güneşlenmeyi seven ve güneş koruyucu kullanmayı ihmal eden genç kadın, 26 yaşında cilt kanseriyle yüzleşti.
Instagram'daki 11 bin takipçisiyle yaşadıklarını paylaşan Adams, ilk başta masum görünen bir lekenin, aslında cildin en tehlikeli kanser türlerinden biri olan melanom olduğunu öğrendi. Biyopsi sonucu, benin evre 1B melanom olduğunu ortaya koydu. Bu, lezyonun ülsere olduğu ve yayılma riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyordu.