Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş
Yaygın ancak az bilinen bir rahatsızlık olan histamin intoleransı, birçok kişinin yaşam kalitesini farkında olmadan etkiliyor. Bu durum, özellikle 30’lu yaşlardan itibaren kadınlarda daha sık görülüyor.
2022 yılının başlarında yaşadığı yoğun kaşıntı ve buna bağlı uyku problemleri, iş performansında düşüş ve sosyal hayattan kopuş gibi şikâyetlerle gündelik hayatı zorlaşan bir kişi, sonunda beklenmedik bir teşhisle karşı karşıya kaldı: Histamin intoleransı.