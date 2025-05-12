Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş

BELİRTİLER ÇOK YÖNLÜ

Dr. Najja’ya göre histamin intoleransı çok sayıda ve çeşitlilik gösteren semptomlara yol açabiliyor. Bunlar arasında karın ağrısı, şişkinlik, ishal, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, cilt döküntüleri, burun akıntısı, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı yer alıyor. Ayrıca bu durum ruh sağlığını da etkileyerek anksiyete, uykusuzluk ve panik atak gibi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.



2019 yılında Intestinal Research dergisinde yayımlanan bir çalışmada, histamin intoleransı olan katılımcıların ortalama 11 farklı semptom yaşadığı bildirildi.



