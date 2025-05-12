Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş

Yaygın ancak az bilinen bir rahatsızlık olan histamin intoleransı, birçok kişinin yaşam kalitesini farkında olmadan etkiliyor. Bu durum, özellikle 30’lu yaşlardan itibaren kadınlarda daha sık görülüyor.

Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş - 1

2022 yılının başlarında yaşadığı yoğun kaşıntı ve buna bağlı uyku problemleri, iş performansında düşüş ve sosyal hayattan kopuş gibi şikâyetlerle gündelik hayatı zorlaşan bir kişi, sonunda beklenmedik bir teşhisle karşı karşıya kaldı: Histamin intoleransı.

DÜNYA HABERLERİ

Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş - 2

Başlangıçta uyuz olduğu düşünülerek tedavi edilen şikâyetler, tedaviye rağmen geçmedi. Mart ayında Avusturya’ya yapılan bir seyahatte, ciltte kanamalara neden olan yoğun kaşıntı krizi sonrası bir dermatoloğa başvuruldu. Uzmanlar, hastada kurdeşen (ürtiker) olduğunu tespit etti. Ancak asıl neden, daha sonra yapılan testlerle ortaya çıktı: Histamin intoleransı.

Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş - 3

GÜNLÜK GIDALAR ŞİKAYETİ TETİKLİYOR

Peynir, çikolata, yoğurt gibi fermente gıdalar, histamin açısından zengin olmaları nedeniyle bu durumu tetikleyebiliyor. Histamin intoleransı olan bireylerde bu tür yiyecekler; kaşıntı, sindirim sorunları, yorgunluk, beyin sisi ve hatta panik atak gibi belirtilere yol açabiliyor.

Dr. Mohamed Najja, bu durumun bağışıklık sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor: “Histaminler, bağışıklık sistemimizin alerjenlere verdiği yanıtta görev alan kimyasallardır. Ancak vücut bu histamini etkili şekilde parçalayamazsa, alerji benzeri belirtiler ortaya çıkar.”

Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş - 4

BELİRTİLER ÇOK YÖNLÜ

Dr. Najja’ya göre histamin intoleransı çok sayıda ve çeşitlilik gösteren semptomlara yol açabiliyor. Bunlar arasında karın ağrısı, şişkinlik, ishal, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, cilt döküntüleri, burun akıntısı, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı yer alıyor. Ayrıca bu durum ruh sağlığını da etkileyerek anksiyete, uykusuzluk ve panik atak gibi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.

2019 yılında Intestinal Research dergisinde yayımlanan bir çalışmada, histamin intoleransı olan katılımcıların ortalama 11 farklı semptom yaşadığı bildirildi.

Vücudundaki kaşıntı ilk belirtisiydi: 3 besin az bilinen hastalığı tetiklemiş - 5

GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Histamin intoleransı yaygın olarak bilinmemekle birlikte, doğru teşhis ve uygun beslenme düzeni ile semptomlar büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, bu belirtileri yaşayan bireylerin bir uzmana danışarak gıda intoleransları konusunda test yaptırmalarını öneriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER