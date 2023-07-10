"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), Wagner grubunun Moskova yönetimine isyanına ilişkin bir hafta öncesinden haberdar olduğu ileri sürüldü. BND'nin müttefik ülke istihbaratlarıyla temas kurduğu ve bilgiyi kesin teyit ettiremediği için Başbakan Olaf Scholz'u bu konuda hızlıca bilgilendirilmediği kaydedildi.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 1

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp yönetime başkaldırmıştı. İç savaşın eşiğine gelen Rusya'da isyan girişimi Belarus'un araya girmesiyle 24 saatin ardından son bulmuştu.

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"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 2

Dünyanın gündemine oturan Wagner grubunun Rus ordusuna karşı isyan girişimine yönelik dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 3

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), Wagner grubunun Moskova yönetimine isyanına ilişkin bir hafta öncesinden haberdar olduğu ileri sürüldü.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 4

Alman WDR ve NDR televizyon kanallarının özel haberinde, BND'nin ayaklanmadan haberdar olduğu ve Wagner grubunun Kremlin'e karşı olası bir ayaklanmasına dair bir hafta öncesinden "belirsiz bir işarete" sahip olduğu vurgulandı.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 5

BND'nin müttefik ülke istihbaratlarıyla temas kurduğu ve bilgiyi kesin teyit ettiremediği için Başbakan Olaf Scholz'u bu konuda hızlıca bilgilendirmediği kaydedildi.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 6

Haberde, BND'nin olaylarla ilgili ilk uyarısını Alman hükümetine, Wagner askerlerinin Rus askeri tesislerini ve Rostov kentini işgal etmesinden önceki akşam verdiği ifade edildi.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 7

Ayrıca Alman istihbaratının Wagner lideri Yevgeny Prigojin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki arabuluculuk görüşmelerini dinlediği iddia edildi.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 8

Alman basınındaki haberlerde, BND, hükümeti geç bilgilendirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 9

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.


"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası - 11

Yevgeniy Prigojin'in, 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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