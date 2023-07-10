"Wagner isyanından Almanya'nın haberi vardı" iddiası
Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), Wagner grubunun Moskova yönetimine isyanına ilişkin bir hafta öncesinden haberdar olduğu ileri sürüldü. BND'nin müttefik ülke istihbaratlarıyla temas kurduğu ve bilgiyi kesin teyit ettiremediği için Başbakan Olaf Scholz'u bu konuda hızlıca bilgilendirilmediği kaydedildi.
Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp yönetime başkaldırmıştı. İç savaşın eşiğine gelen Rusya'da isyan girişimi Belarus'un araya girmesiyle 24 saatin ardından son bulmuştu.