Wagner lideri Prigojin kimdir? Wagner nedir, Wagner grubu kimdir? İşte Yevgeniy Prigojin’in biyografisi

PRİGOJİN KİMDİR?

Yevgeni Viktoroviç Prigojin 1 Haziran 1961 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Leningrad'ta dünyaya geldi.



Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile biliniyordu. Putin'in aşçısı lakabıyla tanındı. Rus liderin hem aşçısı hem sağ kolu oldu.



1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi.



Prigojin, 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıklarının arkasında kaldı.



Cezavinden çıktıktan sonra Sen Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. bu işi için zincir stantlar açtı. birkaç yıl sonraysa kentte lüks restoranların sahibi haline geldi.Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorona dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi. Öyle ki Putin, Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemeğe getirmeye başladı.



Prigojin, Putin ile 2000 yıllında dönemin Japonya Başbakanı Yoshiro Modi'yi restoranına yemeğe getirdiğinde tanıştığını söylüyor.



Yıllar içinde Prigojin'in yemek firması Kremlin'e hizmet vermeye başladı. Bu dörnemde Yevgeni Prigojin, Putin'in Şefi lakabını aldı. Rus ordusu ve devlet okullarına da yemek sağlamak için ihaleler kazandı.



2014'teyse Prigojin'in sadece yemek işleriyle uğraşmadığı ve sıradan bir işadamı olmadığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın Rusya'yı ilk işgalinde Prigojin'e bağlı paralı askerlerin Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaştıkları konuşulmaya başlandı.