Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı silahlı bir isyan başlatan Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in St. Petersburg’daki malikanesi görüntülendi. Rusya güvenlik güçleri tarafından yapılan baskında, oligarkın çok sayıda silaha ve altına sahip olmasının yanı sıra pek çok peruğa da sahip olduğu görüldü. Oldukça lüks bir eve sahip olan Wagner liderinin düşmanlarının kafası kesik fotoğraflarını çerçeveletmesi ise dikkat çekti. Bununla birlikte Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigozhin'in St. Petersburg'a geri döndüğünü ve tamamen özgür olduğunu duyurdu. İşte Prigozhin'in malikanesinden ayrıntılar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki başarısız ayaklanmasının ardından Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in St. Petersburg’daki malikesine baskın düzenletti.