Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti

Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.