Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı silahlı bir isyan başlatan Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in St. Petersburg’daki malikanesi görüntülendi. Rusya güvenlik güçleri tarafından yapılan baskında, oligarkın çok sayıda silaha ve altına sahip olmasının yanı sıra pek çok peruğa da sahip olduğu görüldü. Oldukça lüks bir eve sahip olan Wagner liderinin düşmanlarının kafası kesik fotoğraflarını çerçeveletmesi ise dikkat çekti. Bununla birlikte Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigozhin'in St. Petersburg'a geri döndüğünü ve tamamen özgür olduğunu duyurdu. İşte Prigozhin'in malikanesinden ayrıntılar...

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki başarısız ayaklanmasının ardından Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in St. Petersburg’daki malikesine baskın düzenletti.

DÜNYA HABERLERİ

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 2

Kremlin yanlısı İzvestia gazetesi, 24 Haziran'da Prigozhin'in Belarus'ta sürgündeyken malikanesini arayan silahlı görevlilerin fotoğraf ve videolarını yayınladı.

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 3

DÜŞMANLARININ KESİK BAŞLARINI ÇERÇEVELETTİ

Polisler, Prigozhin’in evinde çok sayıda silahın yanı sıra altın külçeleri, doldurulmuş bir timsah ve askeri liderin düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen çerçeveli bir fotoğraf buldu.

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 4

PERUK DOLABI VAR

Baskının görüntülerinde ayrıca griden kahverengiye değişen stil ve renklerde birçok farklı peruk içeren büyük bir dolap da yer aldı.

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 5

Prigozhin'in çeşitli kılık değiştirmelerin bir parçası olarak peruk taktığını gösteren çok sayıda fotoğraf, devlet destekli Rus Telegram kanallarına sızdırıldı. 

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 6

Ancak, Prigozhin'in destekçileri, Wagner'in Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU ile bağları göz önüne alındığında, oligarkın bir devlet ajanı gibi hareket ettiğini ileri sürerek, görüntülerin sızdırılmasının Rusya'nın katı ulusal güvenlik yasalarını ihlal edebileceğini belirrti. 

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 7

Milyarder Prigozhin'in, Putin'in çıkarlarını ilerletmek ve Wagner güçlerini konuşlandırmak için Afrika ve Orta Doğu'da kılık değiştirdiği iddia edildi.

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 8

OLDUKÇA LÜKS BİR MALİKANESİ VAR

Öte yandan, Wagner liderinin malikanesinde saunadan spaya, spor salonundan dev bir yemek odasına oldukça lüks imkanlar bulunuyor. 

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 9

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 10

Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 11

PRİGOZHİN NEREDE? 

Wagner lideri en son geçtiğimiz Cumartesi günü Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinden ayrılırken, birliklerinin Moskova'ya yürüyüşünü aniden durdurduktan sonra görüldü. 

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 12

Belarus Devlet Başkanı Aleksand Lukaşenko ise Wagner liderinin geçen Salı günü Belarus'a vardığını söyledi.

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 13

"PRİGOZHİN ST. PETERSBURG'TA VE TAMAMEN ÖZGÜR"

Öte yandan, Lukaşenko bugün, "Prigozhin St. Petersburg'da ve tamamen özgür. Belarus topraklarında değil." açıklamasını yaptı. Bununla birlikte Lukaşenko,  Wagner'e savaşçılarından bazılarını Belarus'ta konuşlandırma teklifinin hala geçerli olduğunu vurguladı. 

Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 14
Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 15
Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 16
Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 17
Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 18
Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 19
Wagner liderinin malikanesine baskın: Düşmanlarının kesik kafalarını çerçeveletti - 20
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