Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı. İsrail ordusu, Eygi'nin “şiddetli bir isyan” sırasında “kasıtsız” olarak vurulduğunu açıklamıştı ancak Post'un analizi bu iddayı çürütüyor.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 1

"KORUYUCU BİR VARLIK"

Türk ve Amerikan çifte vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, geçen cuma Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesini protesto ederken İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesi, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu dikkat çekici bir rapor yayınladı.

Gazeteye göre Eygi ilk kez Batı Şeria'da bir gösteriye katılıyordu ve gergindi.

26 yaşındaki aktivist arkadaşlarına, İsrail işgali altındaki topraklarda şiddetin tırmandığı bir dönemde Filistinliler için “koruyucu bir varlık” olmayı umduğunu söyledi.

Gün boyunca Eygi ile birlikte olan 60'lı yaşlarının başındaki Avustralyalı gönüllü Helen, “İkimiz de herhangi bir eylemin yakınında olmak istemediğimize karar vermiştik” dedi.

Ancak Eygi'nin tedbiri onu koruyamadı ve 6 Eylül'de Nablus yakınlarındaki Beita köyünde cuma namazı sonrası yaşanan kısa süreli çatışmaların ardından başından vurularak öldürüldü.

DÜNYA HABERLERİ

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 2

20 DAKİKA SONRA VURULDU

İsrail Savunma Kuvvetleri salı günü yaptığı açıklamada, Eygi'nin, askerlerinden biri tarafından “istemeden” vurulmuş olmasının “çok muhtemel” olduğunu bildirdi.

Açıklamada, olayın şiddetli bir isyan sırasında meydana geldiği ve ateşin "ana kışkırtıcıyı" hedef aldığı belirtildi.

Ancak Washington Post'un yaptığı araştırma, Eygi'nin Beita'daki çatışmaların başlamasından yarım saatten fazla bir süre sonra ve protestocuların İsrail güçlerinden 200 metreden fazla uzaktaki ana yola inmesinden yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu ortaya çıkardı.

Görgü tanıklarının Eygi'den yaklaşık 20 metre uzakta durduğunu söylediği Filistinli bir genç İsrail ateşiyle yaralandı; İsrail ordusu (IDF) onun hedef olup olmadığını söylemedi.

Devam eden bir soruşturmayı gerekçe gösteren IDF, güçlerinin, göstericiler geri çekildikten bu kadar uzun bir süre sonra ve görünürde bir tehdit oluşturmadıkları bir mesafeden neden ateş ettiğine dair The Post'un sorularını yanıtlamayı da reddetti.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 3

50'DEN FAZLA GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

The Post, o gün yaşananları yeniden canlandırmak için 13 görgü tanığı ve Beita sakiniyle konuştu. Ayrıca Eygi'nin gönüllü olarak çalıştığı Uluslararası Dayanışma Hareketi ile bir başka Filistinli savunuculuk grubu olan Faz3a tarafından özel olarak sağlanan 50'den fazla video ve fotoğrafı inceledi.

Bazı yabancı aktivistler, ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması da dahil olmak üzere İsrail misillemelerinden korktukları için ilk isimleriyle ya da isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular.

Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Eygi'nin ölümünü “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve İsrail'in “ön soruşturmasının bunun gereksiz bir tırmanıştan kaynaklanan trajik bir hatanın sonucu olduğunu gösterdiğini” ekledi.

Salı günü Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail güvenlik güçlerini Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kuralları da dahil olmak üzere “temel değişiklikler” yapmaya çağırdı.

Ordunun Batı Şeria'daki angajman kuralları gizli ancak İsrailli hak grupları yıllardır bu kurallara ışık tutmaya çalışıyor.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 4

"GENİŞ BİR SERBESTLİK VERİLİYOR"

Mevcut ve eski askerlerden kapsamlı tanıklıklar toplayan IDF gazileri örgütü Breaking the Silence'ın savunuculuk direktörü Joel Carmel, askerlere ve alt düzey komutanlara, şüpheli olduğu iddia edilen kişilerin gelecekte oluşturabileceği tehditler hakkındaki spekülasyonlar da dahil olmak üzere ateş açma konusunda geniş bir serbestlik verildiğini söyledi.

Carmel'e göre, bazı protestolar sırasında tanıklık edenler, diğer göstericileri caydırmak için “merkezi kışkırtıcıların” bacaklarına ateş edilmesinin kabul edilebilir olduğunu dile getirdi.

Faz3a'ya ve bölge sakinlerinden ve Filistin Ulusal Konseyi üyesi Hisham Dweikat'a göre IDF 2021 yılından bu yana Beita'daki gösteriler sırasında 15 Filistinliyi öldürdü.

Geçtiğimiz ay, bir başka Amerikan vatandaşı olan 32 yaşındaki New Jerseyli öğretmen Daniel Santiago, Eygi'nin öldürüldüğü aynı zeytinlikte İsrail güçleri tarafından kalçasından vuruldu. IDF, Santiago'nun askerlerin göstericileri dağıtmak için “havaya gerçek mermilerle ateş açması” sırasında “kazara yaralandığını” belirtti.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 5

AŞIRI SAĞCI HÜKÜMET YASALLAŞTIRDI

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da şiddet giderek artıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre bu süre zarfında en az 634 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Bunların çoğu, Filistin mülteci kamplarına yönelik artan askeri baskınlarda, diğerleri aşırılıkçı yerleşimciler tarafından ya da Beita gibi yerlerde askerlerle düzenli çatışmalarda öldürüldü.

Santiago, “Bu her hafta oluyor: Göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat. Ben de olabilirdim, başkaları da olabilirdi” dedi.

Aktivistler, 6 Eylül sabahı Eygi ve diğer dört gönüllünün Batı Şeria'daki Ramallah'ta bir taksi kiraladıklarını ve yaklaşık 30 mil kuzeye, tanıdık bir "parlama noktası" olan Beita'ya gittiklerini söyledi.

Buradaki Filistinliler on yıllardır İsrailli yerleşimcilerin istikrarlı ilerleyişini durdurmak için mücadele ediyor. Yerleşimciler 2021 yılında, uluslararası hukuku ve İsrail yasalarını ihlal ederek, yakınlardaki bir tepenin üzerine Evyatar Yahudi ileri karakolu haline gelen bir ev ve karavan kümesi inşa ettiler.

Askeri tahliye emirleri hiçbir zaman uygulanmadı. Haziran ayında Evyatar, İsrail'in aşırı sağcı hükümeti tarafından yasallaştırılan beş karakoldan biriydi.

Bu, şu anda maliye bakanı olarak görev yapan Bezalel Smotrich'in, Batı Şeria'daki İsrail kontrolünü sağlamlaştırmak için yürüttüğü kapsamlı çabanın bir parçası.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 6

"GERGİNİM" DEDİ

Filistinli sakinler, sembolik bir protesto eylemi olarak yerleşimin karşısındaki yamaçta haftalık dualar düzenliyor.

Dweikat, “İsrail ordusu haftalık olarak bölgeye gelmeye başladı ve birkaç kez cuma namazını engellemeye çalıştı. Bizi göz yaşartıcı gaz ve mermilerle bastırdılar ama faaliyetler devam etti” diye konuştu.

Eygi, cuma günkü gösteriyi gözlemlemek üzere arkadaşı olarak görevlendirilen Avustralyalı aktivist Helen'in “tanıklık etmeyi” umduğunu söyledi. Bu onun da Batı Şeria'daki ilk protestosuydu.

Cuma namazı alanı, uluslararası gözlemciler geldiğinde sessizdi. Ancak bölge sakinleri ve aktivistler, İsrail askerlerinin çoktan çevre boyunca mevzilendiğini söyledi.

Köylüler yaya ve araçlarla toplanmaya ve gönüllülerin arasına karışmaya başladı.
Bir İngiliz aktivist, parkın çitlerinin diğer tarafındaki askerlere bakarken Eygi ile konuştuklarını anlattı.

“Gerginim, çünkü ordu tam orada” dediğini hatırlıyor.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 7

"İSRAİL ASKERLERİ ÇOK PROVOKATİFTİ"

Dualar başladığında saat 12:30'u biraz geçiyordu. Erkekler sıra sıra dizilmişti. Kenarda oturan Eygi, ibadet etmek için ellerini kaldırdı. Aktivistler tarafından çekilen videolar sakin bir sahne gösteriyor.

Videolara ve görgü tanıklarına göre, ibadet saat 13:05 civarında sona erer ermez hava değişti. Yaşlı sakinler uzaklaştı. Genç erkekler ve çocuklar parktan aşağı inen yolda pozisyon aldılar.

Orada bulunanlar, çatışmanın nasıl başladığının belli olmadığını, ancak başlangıçta ağır silahlı askerler ile Filistinli protestocular arasındaki çatışmaların düzenli ritmini takip ettiğini söyledi.

Fotoğraflara göre bazıları sapanlar da dahil olmak üzere taş atarken, diğerleri yamaçta lastik yaktı.

Bölge sakinleri ve aktivistler, İsrail güçlerinin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını ve hemen ardından gerçek mermiye başvurduğunu bildirdi.

Beita gösterilerine sık sık katılan ve o gün orada bulunan Faz3a'dan uzun süredir İsrailli bir aktivist olan Jonathan Pollak, “İsrail askerleri çok provokatifti” dedi.

Pollak, Ekim ayından bu yana Beita'da ordunun “tercih ettiği dağıtma aracı” olarak gerçek ateş kullanımının rutin hale geldiğini söyledi. IDF, protestolar sırasında gerçek mermi kullanımı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 8

"ÇOKTAN GERİ DÖNMEYE BAŞLADI"

Faz3a'nın bir başka Amerikalı gönüllüsü Alex Chabbott geç kalmıştı. Tepeden dua alanına doğru yürümeye başladığında telefonunu çıkararak çekim yapmaya başladı. Post'un, videonun meta verilerini incelemesine göre saat öğleden sonra 13:14'tü.

İki dakika sonra çektiği ikinci videoda birisi “Gaz, gaz, gaz!” diye bağırıyor. Yolda yanan lastikler görülüyor.

43 yaşındaki Chabbott, tepeden geri geri inerken "Askerler görüş alanının hemen dışında” diyor. Koşmak için döndü, sonra sapan kullanan bir çocuğun yakınında durdu.

Helen, bu hızlı tırmanış karşısında şok olan Eygi'nin çoktan “çocukların ve diğer gönüllülerin arkasından yola geri dönmeye başladığını” söyledi.

Diğer aktivistler ve Filistinliler ağaçların, kayaların ve terasların arkasına saklanırken, diğerleri de yolun çeşitli noktalarına kayalar ve bir çöp konteyneri gibi engeller koydu.

Protestocular bunun, cuma namazlarından sonra köye sık sık baskın düzenleyen İsrail askerlerini oyalamak için kullanılan yaygın bir taktik olduğunu söyledi.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 9

BİR EL SİLAH SESİ DUYULDU

Saat 13:21'de çekilen bir fotoğrafta tepenin başında en az dört İsrail askeri görülüyor. Sonraki dakikalarda çekilen video ve fotoğraflarda ise askerlerin, Beita sakini Ali Maali'nin evinin çatısı ve bir askeri aracın yakını da dahil olmak üzere daha yüksek yerlerde mevzilendiği görülüyor.

Maali'nin evi tepenin yamacına inşa edilmiş. İbadet alanından yaklaşık 80 metre uzaklıkta, aşağıdaki zeytinliklerin net bir manzarasını sunuyor.

İsrail güçlerinin cuma günleri sık sık evinin çatısına el koyduğunu söyleyen 44 yaşındaki Maali, “burası stratejik bir yer” diyor. O gün de namazdan hemen sonra geldiklerini ve en az dört askerin çatıya tırmandığını söyledi. Maali ve diğer birkaç kişinin aşağıdaki verandada toplandığını ve gözden uzak kalmaya çalıştıklarını ekledi.

Helen'in “yolun aşağısındaki korkunç yarış” sırasında kayıp düştüğünü ve bir noktada bileğini burktuğunu, ancak genç kadının “koruyucu bir güç olarak” onunla kaldığını söyledi.

Saat 13:22'de çekilen bir video, zeytinliğin yanındaki yolu gösteriyor. Bir el silah sesi duyuluyor.

Bir aktivist kamera dışında Japonca olarak “Normal silahlarla ateş ediyorlar!” diyor. FBI'a danışmanlık yapan ve görüntüleri The Post için inceleyen adli tıp uzmanı Steven Beck, videoda duyulan patlama sesinin bir silah sesiyle uyumlu olduğunu söyledi. Bu bulgu ikinci bir ses uzmanı olan Rob Maher tarafından da desteklendi.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 10

ORTAM NİSPETEN SAKİNDİ

Saat 13:29'da çekilen bir videoda tepenin dibinde dolaşan insanlar görülüyor; bir adam elleri kalçalarında duruyor.

Amerikalı gönüllü Chabbott aynı saatlerde çekilen bir başka videoda “Henüz gerçek mermi ya da göz yaşartıcı gaz atmadılar” diyor. Filistinliler ve gönüllüler, bundan sonra yaklaşık 20 dakika boyunca ortamın nispeten sakin kaldığını söyledi.

Ancak tepenin dibinde yolun ortasına taşınmış bir çöp bidonunun yanında duran Pollak, çatıdaki askerlerden birinin “silahını onlara doğru doğrulttuğunu” hatırlıyor. O ve diğer aktivistler, o sırada İsrail askerlerine en yakın kişinin kendisi olduğunu, 200 metreden biraz daha uzakta olduğunu; Eygi'nin ise yaklaşık 30 metre daha uzakta olduğunu ifade etti. Bir namlu parıltısı gördüğünü ve iki el silah sesi duyduğunu ekledi.

Maali verandasından, yukarıdan ateşlenen bir silahın “güçlü” sesini duyduğunu ve çarpmanın “evi sarstığını” belirtti. Eygi'nin yanında duran Helen ise “gerçek mühimmattan kaynaklanan büyük bir çatlama sesi duydu.”

Silah seslerinin duyulduğu an, The Post tarafından incelenen görüntülerin hiçbirinde yer almadı. Aktivistler ve mahalle sakinleri, o sırada filme alınacak pek bir şey olmadığını söyledi.

“Bazıları iki el, bazıları üç el ateş edildiğini söylüyor” diyen Chabbott, önündeki çöp konteynerinden bir el silah sesi duyduğunu düşünüyor ve “Tam bir kaostu” diye ekliyor.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 11

BAŞINDAN KAN AKIYORDU

Öğleden sonra 1:48'de çekim yapmaya başladı. Görünmeyen bir kadının arka planda “Silah sesi!” diye bağırdığı duyuluyor. Bir ambulans için yalvarıyor.

Zeytin bahçesinde Helen, Eygi'nin yüzüstü yere düştüğünü gördü. Yaşlı kadın onu ters çevirdi. Eygi'nin başının sol tarafından kan aktığını ve tepkisiz olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun, Eygi'nin ölümüne ilişkin ilk soruşturmasında, “Eygi'nin kendisine yönelik olmayan, ancak isyanın başlıca kışkırtıcısını hedef alan IDF ateşiyle dolaylı ve kasıtsız olarak vurulmuş olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna varmıştır” denildi.

Ancak Eygi'nin hayatına mal olan da dahil olmak üzere aktivistlere açılan ateş, aktivistlerin tepenin dibine çekilmelerinden yaklaşık 20 dakika sonra, en yakın İsrail askerlerinden iki futbol sahasından daha uzakta gerçekleşti.

Pollak, “Olimpik bir taş atıcı bile bu mesafenin yarısını alamaz” dedi.

İsrail ordusu, Post'un “kışkırtıcının” kimliği ya da bu koşullar altında gerçek ateşin neden haklı olduğuna ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Breaking the Silence'dan Carmel, ordunun angajman kurallarının “ateşi kontrol etmek için bir araç olmaktan ziyade ateş kullanımını meşrulaştırmak için bir araç olduğunu” söyledi.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 12

"HER ŞEY ÇOK HIZLI OLDU"

Kalabalığın geri kalanıyla birlikte tepeden aşağı kaçan 23 yaşındaki Eran Maoz, silah sesleri duyulduğunda 17 yaşındaki bir Filistinlinin yanında duruyordu.

“Çocuğun hemen elini karnına koyduğunu gördüm,” dedi. “Ambulansa bağırmaya başladım.”

Maoz'un seken bir kurşunla hafif yaralandığını söylediği Filistinli genç, aile üyeleri gibi aracılar vasıtasıyla yapılan röportaj taleplerini reddetti.

Maoz gencin ilk kurşunla mı yoksa ikinci kurşunla mı vurulduğunu ya da kurşunun tam olarak nereden geldiğini bilmiyor. Beita sakinleri kurşunun elektrik direğine ya da çöp konteynerine isabet etmiş olabileceğini söylüyor. Maoz her şeyin çok hızlı olduğunu söyledi.

Birinin daha ciddi şekilde yaralandığını fark edince de zeytinliğe koştu.

Saat 13:49'da çektiği bir videoda Eygi'nin kanlar içinde olduğu ve etrafının sağlık görevlileri tarafından sarıldığı görülüyor. Biri “Çabuk bir sedye getirin” diye bağırıyor. Eygi bir ambulansa kaldırılıyor.

Direktör Fouad Nafaa'ya göre, birçok kez hayata döndürülmeye çalışılan Eygi'nin Rafidia Hastanesi'nde saat 14:35 civarında öldüğü açıklandı.

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 13

"ABD İÇİN TEST VAKASI"

Aktivist arkadaşları, Eygi'nin ISM'deki eğitimi sırasında “bir fark yaratamayacağı” korkusundan bahsettiğini söyledi. Eygi'nin ölümü, Gazze'deki savaş ve İsrail'in Batı Şeria'daki politikaları nedeniyle iki müttefik arasında 11 aydır artan gerilimin ardından ABD-İsrail ilişkileri için bir test vakası haline geldi.

Biden dün yaptığı açıklamada “ABD hükümeti İsrail'in ön soruşturmasına tam erişim sağladı ve soruşturma devam ettikçe sonuca güvenebilmemiz için erişimin devam etmesini bekliyor” dedi.

Eygi'nin yakınları bunun yeterli olmadığını söylüyor. Aile de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Açık olalım, bir Amerikan vatandaşı yabancı bir ordu tarafından hedef gözetilerek yapılan bir saldırıda öldürüldü. Yapılması gereken, Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'in aileyle doğrudan görüşmeleri ve barış gönüllüsü Ayşenur'un öldürülmesine ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatı vermeleridir.” 

Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş - 14
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