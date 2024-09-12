Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş
Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı. İsrail ordusu, Eygi'nin “şiddetli bir isyan” sırasında “kasıtsız” olarak vurulduğunu açıklamıştı ancak Post'un analizi bu iddayı çürütüyor.
"KORUYUCU BİR VARLIK"
Türk ve Amerikan çifte vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, geçen cuma Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesini protesto ederken İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.
Amerikan Washington Post gazetesi, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı araştırmalar sonucu dikkat çekici bir rapor yayınladı.
Gazeteye göre Eygi ilk kez Batı Şeria'da bir gösteriye katılıyordu ve gergindi.
26 yaşındaki aktivist arkadaşlarına, İsrail işgali altındaki topraklarda şiddetin tırmandığı bir dönemde Filistinliler için “koruyucu bir varlık” olmayı umduğunu söyledi.
Gün boyunca Eygi ile birlikte olan 60'lı yaşlarının başındaki Avustralyalı gönüllü Helen, “İkimiz de herhangi bir eylemin yakınında olmak istemediğimize karar vermiştik” dedi.
Ancak Eygi'nin tedbiri onu koruyamadı ve 6 Eylül'de Nablus yakınlarındaki Beita köyünde cuma namazı sonrası yaşanan kısa süreli çatışmaların ardından başından vurularak öldürüldü.