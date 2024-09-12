Washington Post, Ayşenur Eygi'nin ölümünü mercek altına aldı: Protesto yatıştığında, geri çekilirken vurulmuş

50'DEN FAZLA GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

The Post, o gün yaşananları yeniden canlandırmak için 13 görgü tanığı ve Beita sakiniyle konuştu. Ayrıca Eygi'nin gönüllü olarak çalıştığı Uluslararası Dayanışma Hareketi ile bir başka Filistinli savunuculuk grubu olan Faz3a tarafından özel olarak sağlanan 50'den fazla video ve fotoğrafı inceledi.

Bazı yabancı aktivistler, ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması da dahil olmak üzere İsrail misillemelerinden korktukları için ilk isimleriyle ya da isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular.

Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Eygi'nin ölümünü “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve İsrail'in “ön soruşturmasının bunun gereksiz bir tırmanıştan kaynaklanan trajik bir hatanın sonucu olduğunu gösterdiğini” ekledi.

Salı günü Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail güvenlik güçlerini Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kuralları da dahil olmak üzere “temel değişiklikler” yapmaya çağırdı.

Ordunun Batı Şeria'daki angajman kuralları gizli ancak İsrailli hak grupları yıllardır bu kurallara ışık tutmaya çalışıyor.