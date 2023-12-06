Washington Post: İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefi çok uzak

HAMAS'IN 40 BİNE YAKIN ÜYESİ VAR

Hamas'ın 27 bin ila 40 bin üyesi olduğu ve İsrail'in şimdiye kadar 5 bin Hamas üyesini öldürdüğü tahmin ediliyor.



İsrailli yetkililer, esas hedeflerininse Hamas'ın Gazzedeki lideri Yahya Sinvar ve askeri lideri Muhammed Deif olduğunu belirtiliyor. Bu iki ismi bulabilmek için yoğun bir istihbarat faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çekiliyor. İsrailli yetkililer Sinvar ve Deif öldürülünceye kadar operasyonlarını sürdürmekte kararlı olduklarını vurguluyor.