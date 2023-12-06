Washington Post: İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefi çok uzak
Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde, İsrail'in Gazze'de Hamas'ı yok etme hedefine henüz hiç yaklaşmadığının altı çizilirken, İsrail'in ilk hedefi olan Gazze'nin kuzeyinde de kontrolü tam olarak sağlayamadığı öne sürüldü.
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 2. ayında sürerken, ABD'nin saygın yayın kuruluşlarından Washington Post gazetesi dikkat çeken bir analiz yayınladı.