Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti!
Washington Post gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, çiziminin reddedilmesinin ardından istifasını duyurdu. Reddedilen taslak çizimde, diz çökmüş milyarderlerin ellerinde para dolu keseleri Trump heykeline takdim ettiği ve Disney'in sembolü Mickey Mouse'un yere kapandığı görülüyor. Telnaes, ilk kez bir karikatürünün içeriğinden dolayı reddedildiğini belirterek bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkati çekiyor.
İSTİFASINI DUYURDU
Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, aralarında gazetenin sahibi Jeff Bezos de dahil birkaç milyarderin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a "para dolu kese" takdim ettiği çiziminin reddedilmesi üzerine istifasını duyurdu.