Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti!

Washington Post gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, çiziminin reddedilmesinin ardından istifasını duyurdu. Reddedilen taslak çizimde, diz çökmüş milyarderlerin ellerinde para dolu keseleri Trump heykeline takdim ettiği ve Disney'in sembolü Mickey Mouse'un yere kapandığı görülüyor. Telnaes, ilk kez bir karikatürünün içeriğinden dolayı reddedildiğini belirterek bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkati çekiyor.

Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti! - 1

İSTİFASINI DUYURDU

Washington Post (WP) gazetesinin Pulitzer ödüllü karikatüristi Ann Telnaes, aralarında gazetenin sahibi Jeff Bezos de dahil birkaç milyarderin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a "para dolu kese" takdim ettiği çiziminin reddedilmesi üzerine istifasını duyurdu.

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Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti! - 2

"İLK KEZ BÖYLE BİR MUAMELE GÖRÜYORUM"

Telnaes, sosyal medyadan WP'deki görevini bıraktığını açıkladı.

2008'den bu yana WP'de çalıştığını belirten Telnaes, çizdiği karikatürlerden hiçbirine şu ana kadar böyle bir muamele yapılmadığını belirtti.

Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti! - 3

"TRUMP'A YARANMAK İSTİYORLAR"

Telnaes, "Reddedilen karikatürüm, basın ve teknoloji devi milyarderlerin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yaranmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasını eleştiriyordu." ifadesini kullandı.

Karikatürde WP'nin sahibi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, Los Angeles Times'ın sahibi Patrick Soon-Shiong, ABC News ile The Walt Disney Company'nin de yer aldığını vurgulayan Telnaes, son dönemde bu kişilerin Trump'ın "gözüne girmeye" çalıştığına ilişkin haberlerin yapıldığını anlattı.

Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti! - 4

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN TEHLİKE

Telnaes, daha önce de çizimlerinde değişiklik yapılmasının talep edildiğini ancak ilk kez bir karikatürünün içeriğinden dolayı reddedildiğini kaydederek bu durumun basın özgürlüğü açısından tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti! - 5

MICKEY MOUSE YERE KAPANDI

Pulitzer ödüllü karikatürist Telnaes'in taslak çiziminde diz çökmüş milyarderlerin ellerinde para dolu keseleri Trump heykeline takdim ettiği ve Disney'in sembolü Mickey Mouse'un yere kapandığı görülüyor.

Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti! - 6

15 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Disney'in sahibi olduğu ABC News, Trump'a yönelik iftira davasında "davacı tarafından veya adına kurulacak bir başkanlık vakfı veya müzesine" hayır amaçlı bağış olarak 15 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Washington Post'tan Trump sansürü: Pulitzer ödüllü karikatürist istifa etti! - 7

ABD basınında Aralık 2024'te, Bezos, Zuckerberg ve Altman'ın, Trump'ın devir-teslim etkinliklerine yaklaşık 1 milyon dolar bağış yapacağına ilişkin haberler yer almıştı.

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