Waterloo Savaşı'nda ölen askerlerin cesetlerine ne oldu? 200 yıl sonra gizem çözüldü

Savaşta İngilizlere Dük Wellington, Prusyalılara ise Gebhard von Blücher liderlik etti. İki müttefik, Fransa'nın kuzeydoğusuna doğru saldırmayı düşünürken Napolyon onlara Belçika'da bir engelleyici saldırıda bulundu, sonrasında bu Waterloo Savaşı'na dönüştü.

Öncelikle İngiliz ordusuyla karşılaşan Napolyon, üstün görünürken süvari birliklerinin yanlış bir manevrası hemen hemen savaşı İngilizlerin lehine çevirdi. Ardından Prusyalıların İngilizlerin yardımına yetişmesi ile ve savaş hemen hemen tüm Fransız ordusunun imhası ya da esaretiyle sonuçlandı.

Savaşın ardından Fransa ordusu, 25 bini ölü veya yaralı, 8 bini esir ve 15 bininin akıbeti bilmeyen toplam 48 bin askerini kaybetti. Karşı tarafta ise İngiltere toplamda 17 bin, Prusya ise 7 bin asker zayiatı verdi.