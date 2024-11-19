Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular
İngiltere’de Prens William ve ailesinin yaşadığı Windsor Kalesi’nde bir hırsızlık gerçekleştirildi. Kalenin iki ana girişinde bulunan silahlı polislerin çekildiği bir anda içeri giren soyguncular arazi araçlarını çaldıktan sonra güvenlik kapısını da parçalayıp kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İngiltere'de Kraliyet Sarayı'nda yaşanan hırsızlık gündeme damga vurdu. 13 Ekim'de meydana gelen hırsızlık, İngiltere basınında haber olmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Polis ekim ayında gerçekleşen hırsızlığı doğruladı.