Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular

İngiltere’de Prens William ve ailesinin yaşadığı Windsor Kalesi’nde bir hırsızlık gerçekleştirildi. Kalenin iki ana girişinde bulunan silahlı polislerin çekildiği bir anda içeri giren soyguncular arazi araçlarını çaldıktan sonra güvenlik kapısını da parçalayıp kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular - 1

İngiltere'de Kraliyet Sarayı'nda yaşanan hırsızlık gündeme damga vurdu. 13 Ekim'de meydana gelen hırsızlık, İngiltere basınında haber olmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Polis ekim ayında gerçekleşen hırsızlığı doğruladı.

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Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular - 2

İngiliz polisi, hırsızların Londra'nın batısındaki Kral Charles'ın ikametgahı olan Windsor Kalesi'nin arazisine girerek kraliyet arazisinden iki araç çaldığını açıkladı.

Hırsızlığın kalede görev alan silahlı polislerin çekilmesinin ardından yaşandığı belirtildi.

Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular - 3

Polis, hırsızların kraliyet arazisindeki bir çiftlik binasına girdiğini ve şüphelilerin "siyah bir Izuzu kamyoneti ve kırmızı bir ATV ile kaçtıkları" belirtilirken, henüz tutuklama yapılmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular - 4

İngiliz basınında, maskeli iki adamın 1,83 metrelik çiti aşarak Windsor Kalesi'nin bulunduğu Crown Estate arazisine girdiği, ardından çalıntı kamyonu kullanarak güvenlik kapısını kırıp olay yerinden kaçtığı yazılmıştı

Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular - 5

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın olay günü ülke dışında olduğu öğrenilirken Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın Windsor Kalesi arazisinde bulunan Adelaide Cottage'da olduğu belirtiliyor.

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