Windsor Kalesi'nde hırsızlık! Prens William ve Kate Middleton uyurken kaleyi soydular

Polis, hırsızların kraliyet arazisindeki bir çiftlik binasına girdiğini ve şüphelilerin "siyah bir Izuzu kamyoneti ve kırmızı bir ATV ile kaçtıkları" belirtilirken, henüz tutuklama yapılmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.