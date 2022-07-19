WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak

Dünyanın dört bir yanında art arda sıcaklık rekorları görülürken Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, küresel ısınmanın dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini açıkladı. Paald, "Küresel ısınmanın olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek" dedi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 19.07.2022 - 17:50

WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 1

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 2

Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek." dedi.

WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 3

Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek." tespitinde bulundu.

WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 4

aals, karbondioksit salınımlarının atmosfere "doping etkisi" yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.

WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 5

Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün "gece en yüksek sıcaklık" görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 6
WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 7
WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 8
WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 9
WMO'dan felaket uyarısı: Küresel ısınma en az 40 yıl daha dünyayı kasıp kavuracak - 10

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