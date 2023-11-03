WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak

RUS SA-22 GREYHOUND SİSTEMİ NEDİR?

Bir füze rampası, radar aracı ve komuta merkezinden oluşan SA-22 Greyhound, hem insanlı hem de insansız uçakların yanı sıra belirli füze türlerine karşı nokta hava savunması sağlamak üzere tasarlandı.