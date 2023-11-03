WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak
Rusya'nın paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun İsrail-Hamas çatışmalarına katılacağı ve Hizbullah'a hava savunma desteği sağlayacağı öne sürüldü. Uzmanlara göre, SA-22 Greyhound adlı hava sisteminin Hizbullah'a sağlanması, gruba İsrail'e karşı büyük bir avantaj sağlayabilir.
ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail-Hamas çatışması, Rusya'nın paramiliter gücü Wagner grubunun Hizbullah'a yüksek teknolojili hava savunma desteği sağlamak istediğini açıklamasıyla yeni bir cephede de devam edecek.