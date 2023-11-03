WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak

Rusya'nın paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun İsrail-Hamas çatışmalarına katılacağı ve Hizbullah'a hava savunma desteği sağlayacağı öne sürüldü. Uzmanlara göre, SA-22 Greyhound adlı hava sisteminin Hizbullah'a sağlanması, gruba İsrail'e karşı büyük bir avantaj sağlayabilir.

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 1

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail-Hamas çatışması, Rusya'nın paramiliter gücü Wagner grubunun Hizbullah'a yüksek teknolojili hava savunma desteği sağlamak istediğini açıklamasıyla yeni bir cephede de devam edecek.

DÜNYA HABERLERİ

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 2

İki ABD'li yetkili Wall Street Journal'a Wagner'in İran destekli Hizbullah örgütüne Rus SA-22 Greyhound sistemini gönderme niyetinde olduğunu doğruladı. Bu sistem karadan havaya füzeler ve uçakları engellemek için kullanılan uçaksavar toplarında oluşuyor.

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 3

Greyhound uçaksavar sistemi ya da Rusya'nın Pantsir-S1 olarak adlandırdığı sistemin Hizbullah'a İsrail uçaklarını, seyir füzelerini ve hassas mühimmatlarını püskürtmek için gelişmiş yetenekler kazandırması bekleniyor.

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 4

Uçaksavar sisteminin Wagner tarafından Hizbullah’a teslim edilip edilmediği ise henüz belirsiz. 

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 5

Wagner grubu Haziran ayında Rus lider Vladimir Putin'e karşı başarısız bir isyan başlatmıştı. Wagner grubu, daha önce bir uçak kazasında ölen Yevgeny Prigozhin tarafından yönetiliyordu. 

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 6

RUS SA-22 GREYHOUND SİSTEMİ NEDİR?

Bir füze rampası, radar aracı ve komuta merkezinden oluşan SA-22 Greyhound, hem insanlı hem de insansız uçakların yanı sıra belirli füze türlerine karşı nokta hava savunması sağlamak üzere tasarlandı.

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 7

Uzmanlara göre, bu sistemin istemin konuşlandırılması bölgesel çatışmalar bağlamında, Hizbullah'a İsrail'e karşı avantaj sağlayabilir.

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 8

Bu yüksek teknoloji ürünü sistem, modern savaş dinamiklerini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip  ve ona sahip olan grupların ya da ulusların hava savunma kabiliyetlerini artırıyor.

WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 9
WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 10
WSJ: Wagner, Hizbullah'a hava savunma sistemi sağlayacak - 11
DAHA FAZLA GÖSTER