Wuhan'da 6,5 milyondan fazla kişiye test yapıldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde, 10 günde 6 milyon 574 bin kişi test edildi.

Resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14-23 Mayıs tarihleri arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

10 günde 6 milyon 574 bin kişiye yapılan testler, 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmadı.

Daha önce 3 milyon testin uygulandığı kentte tüm yetişkinleri ve okul çağındaki çocukları test etmeye yönelik hedefe büyük ölçüde ulaşıldığı tahmin ediliyor.