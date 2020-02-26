Wuhanlı hemşirelerden yardım çağrısı (Corona virüsünde son durum)

Anadolu Ajansı 26.02.2020 - 19:07
Çin'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 715'e çıktı.
Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 770, hasta sayısı ise 81 bin 264 oldu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Ülkedeki Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.
42’inin üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüsü nedeniyle dünyada 2 bin 769 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 81 bini aştı.
Corona virüsünün uğradığı son ülke Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan oldu. Yunanistan Sağlık Bakanlığı ülkede bir kişide corona virüs vakası görüldüğünü duyurdu.
Yunanistan'da da salgının görülmesiyle birlikte hastalık Türkiye'nin bir komşusuna daha sıçramış oldu.
Daha önce İran ve Irak hastalığın ülkelerinde görüldüğünü duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüs tespit edilen kişinin İtalya'nın kuzeyinden ülkesine dönen 38 yaşındaki bir Yunan kadın olduğunu açıkladı.
Diğer taraftan, Moderna isimli bir ilaç firması bir kutu corona virüsü aşısının ABD hükümetine araştırmacılar tarafından denemesi için gönderdiğini bildirdi. ABD’de şu ana kadar enfekte olmuş 57 kişi tespit edildi.
İnsanları ve çok çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüslerinden biri olan yeni tip corona virüsü (COVID-19)’un genom dizilimi 3 ay önce keşfedilmişti. Açıklamanın ardından biyoteknoloji şirketinin hisseleri yükselirken, gönderilen aşı kitiinin ABD Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Departmanı araştırmacıları tarafından kademeli olarak test edileceği belirtildi.
Caixin gazetesinin haberine göre, Guangdong eyaletinde Kovid-19’a yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı.
Guangdong Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Song Tie söz konusu kişilerde yapılan testlerin pozitif çıkmasının bu kişilerin virüs taşıyor olabileceğini gösterdiğini, bu kişilerin neden ve nasıl tekrar virüse yakalandıklarının bilinmediğini kaydetti.
Çin-Japon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanları Grubu Başkanı Can Çingyüen 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin vücutlarının antikor geliştirdiğini belirtmiş ancak bu kişilerin tekrar hastalanmamak için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etmişti.
Can, "Antikorlar, uzun süre hayatta kalmaz. Bu yüzden iyileşmiş hastaların tekrar enfeksiyon kapabileceklerine dair hala risk var. Onlar kendilerini korumaya devam etmeli." ifadesini kullanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan'da başlayan krize ilişkin yeni bir açıklama yaptı. DSÖ'nün Avrupa Yöneticisi Hans Kluge, "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu. Kluge hastalığa yakalanan her beş kişiden dördünün hafif semptomlar gösterdiğini ifade etti.
Roma'da düzenlenen konferansta konuşan Hans Kluge vakaların yüzde 96'sının Çin'de görüldüğünü belirtip ölüm oranının yüzde 1 olduğuna dikkat çekti.
DSÖ salgının ilk günlerinde Çin hükümetine önlemler konusunda güvendikleri açıklamasını yapmıştı.
Daily Mail gazetesine açıklamA yapan bir yetkili, aşının çok hızlı bir şekilde geliştirildiğini, insan kullanımı için güvenli olmasına rağmen, ilk enjeksiyonun yapılabilmesinin 18 ayı bulubileceğini aktardı.
ABD hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, virüsle mücadele etmek için 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırma kararı aldığını bildrmiş ,bu bütçenin 1 milyar doları hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacağını açıklamıştı.
Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip corona virüsü tespit edildi.
Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 717'ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64'e ulaştı.
Covid-19'dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745'e çıktı.
Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 85'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.
İtalya’da yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Corona virüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.
İtalya genelinde corona virüsü vaka sayısı da 357'ye yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Covid-19'a rastlandı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen corona virüsü vakalarıyla ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 17'ye yükseldi.
Federal Sağlık Bakanlığı, testleri pozitif çıkanların yanı sıra şüpheli vakaların da arttığı Covid-19 nedeniyle ülkede henüz ölüm vakasının olmadığını açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede görülen corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık 44 kişide daha corona virüsünün tespit edildiğini aktardı.
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