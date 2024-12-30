X, Y, Z devri bitti! "Beta" kuşağı dönemi başlıyor: Beta kuşağı nedir?

Bu kuşak, çevresel sorunlar, iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi küresel sorunlara daha duyarlı bir şekilde yetişebilir. Beta Kuşağı'nın büyüyeceği dönemde, sürdürülebilirlik ve toplumlar arası etkileşim gibi konular ön planda olacak. Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci yüksek bir kuşak olmaları bekleniyor.