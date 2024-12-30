X, Y, Z devri bitti! "Beta" kuşağı dönemi başlıyor: Beta kuşağı nedir?
Her nesil, yaşadığı dönemin koşulları ve toplumsal değişimleriyle şekillenir ve belirli kuşak isimleriyle anılır. 2025 yılından itibaren dünyaya gelecek çocuklar, 2010-2024 yılları arasında doğan Alfa Kuşağı'nın ardından Beta Kuşağı olarak adlandırılacak. Beta Kuşağı’nın 2025’te başlayıp 2039 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor. Bu nesil, teknolojinin çok daha ileri bir seviyeye ulaştığı ve küresel değişimlerin hızlandığı bir dönemde büyüyecek.
Beta Kuşağı, küresel iklim değişikliği, hızlı kentleşme ve sürdürülebilirlik gibi büyük zorlukların ön planda olduğu bir dünyada büyüyecek. 2035 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16’sını oluşturacakları tahmin ediliyor.