"Yabancı ajan" yasa tasarısı: Gürcistan'da protestolar durmuyor

BAŞBAKAN, ABD'NİN RESMİ ZİYARET DAVETİNİ "ÖN ŞART" NEDENİYLE REDDETTİ

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ABD tarafından bir resmi ziyaret için yapılan daveti reddettiği bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kobakhidze'nin, ABD'den teklif edilen "ön şart" nedeniyle bu ülkeye ziyareti reddettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda, Gürcistan Başbakanı'nın, ziyaretten önce Gürcistan Parlamentosunun 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısının görüşmesinin geçici olarak durdurmak zorunda kalması şartıyla ABD'ye davet edildiğini açıklığa kavuşturmak isteriz. Bir ziyaretin ön şartla yapılması, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayalı olması gereken ortaklık ruhuna uymuyor. Bu konuda ABD'nin büyükelçisine ayrıntılı bir açıklama sunuldu."