"Yabancı ajan" yasa tasarısı: Gürcistan'da protestolar durmuyor
Gürcistan'da "Yabancı ajan" tasarısı parlamentodaki ikinci oylamadan da geçti. Yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri de devam ediyor. Başkent Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına tepki gösterdi.
Başkent Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına tepki gösterdi.
Gece saatlerinde parlamento binası önünde toplanan göstericiler, çeşitli sloganlar attı.
Daha sonra kentin çeşitli sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıdı.