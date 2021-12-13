Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 10:43
Yunanistan’da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.
Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan yoğun yağış ve şiddetli rüzgar sonucunda bir otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
55 yaşındaki kadının cesedi, itfaiye tarafından Skotina köyünde arabasının yanında bulundu.
Batı ve kuzey Yunanistan'da şiddetli yağışlar bazı nehirlerin taşmasına neden olurken, köyleri ve evleri su bastı.
Bazı yerleşim yerlerinde arama kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalan kişileri botlarla kurtardı.
Ülkede itfaiye ekipleri 900’den fazla ağacın yıkıldığını söylerken, su baskınları nedeniyle birçok kişinin yardım çağrısında bulunduğunu aktardı.
Yunanistan’daki kuvvetli fırtınanın doğu bölgelere doğru ilerlediği aktarıldı.