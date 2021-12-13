Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı

Yunanistan’da kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış ülkeyi derinden etkiledi. Ülkenin kuzeyinde sel nedeniyle sürüklenen bir otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirilirken, 900’den fazla ağacın yerinden söküldüğü belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 10:43

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 1

’da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 2

Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan yoğun yağış ve şiddetli rüzgar sonucunda bir otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 3

55 yaşındaki kadının cesedi, itfaiye tarafından Skotina köyünde arabasının yanında bulundu.

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 4

Batı ve kuzey Yunanistan'da şiddetli yağışlar bazı nehirlerin taşmasına neden olurken, köyleri ve evleri su bastı.

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 5

Bazı yerleşim yerlerinde arama kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalan kişileri botlarla kurtardı.

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 6

Ülkede itfaiye ekipleri 900’den fazla ağacın yıkıldığını söylerken, su baskınları nedeniyle birçok kişinin yardım çağrısında bulunduğunu aktardı.

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 7

Yunanistan’daki kuvvetli fırtınanın doğu bölgelere doğru ilerlediği aktarıldı.

Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 8
Yağış ve fırtına Yunanistan’ı vurdu: 1 can kaybı - 9

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