Yahudi yerleşimciler İsrail polisiyle çatıştı
Anadolu Ajansı
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Selfit kentinin doğusundaki yasadışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını kabul etmeyen göstericilerle İsrail polisi arasında çıkan çatışmada 11'i polis 16 kişi yaralandı.
-
1İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Selfit kentinde 10 binadan oluşan "Tafuh Maraf" isimli Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını protesto eden yerleşimciler, İsrail polisine çamaşır suyu, yumurta ve sopalarla saldırdı.
-
2Olaylarda 6 Yahudi yerleşimcinin gözaltına alındığı ve 5'inin hafif yaralandığı belirtildi.
-
3Haberde ayrıca, İsrail polisinin yasadışı binaları yargı kararı üzerine tahliye ettiği kaydedildi.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16