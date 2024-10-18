Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
Hamas lideri Yahya Sinvar, Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldü. Hamas'ın yeni liderinin de öldürülmüş olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu haline geldi. İşte öne çıkan isimlerden bazıları...
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İsrail ordusu, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olan Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu.
Sinvar'ın ölümü, Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.