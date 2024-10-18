Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak?

MUHAMMED SİNVAR

Sinvar'ın kardeşi olan Muhammed Sinvar'ın, grubun askeri kanadındaki en kıdemli komutanlardan biri olduğu ve yönetimi devralmak için adayı olabileceği ileri sürülüyor.

Reuters'a göre, 49 yaşındaki Sinvar, Hamas bünyesindeki görevi sırasında kamuoyu karşısına çok az çıktı.

İsrail'in en önemli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor ve yıllar içinde çok sayıda suikast girişiminden kurtuldu.

Fox News, Sinvar kardeşlerin çok yakın bağları olduğunu ve 7 Ekim saldırılarını birlikte planladığını öne sürüyor.