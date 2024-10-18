Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak?

Hamas lideri Yahya Sinvar, Refah'ta düzenlenen bir kara operasyonu sırasında öldürüldü. Hamas'ın yeni liderinin de öldürülmüş olması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu haline geldi. İşte öne çıkan isimlerden bazıları...

Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak? - 1

EN ÇOK ARANAN İSİMLERDENDİ

İsrail ordusu, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olan Hamas liderini bir yıldan fazla süredir arıyordu.

Sinvar'ın ölümü, Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak? - 2

HANİYE'NİN YERİNE GEÇMİŞTİ

İddiaya göre, Gazze'nin güneyinde devriye gezen İsrail askerleri şans eseri Sinvar ile karşılaştı.

2017'den bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri liderliğini yapan Sinvar, Tahran'da suikasta uğrayan eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine seçilmişti.

Sinvar'ın da öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu haline geldi.

İşte öne çıkan isimlerden bazıları...

Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak? - 3

MUHAMMED SİNVAR

Sinvar'ın kardeşi olan Muhammed Sinvar'ın, grubun askeri kanadındaki en kıdemli komutanlardan biri olduğu ve yönetimi devralmak için adayı olabileceği ileri sürülüyor.

Reuters'a göre, 49 yaşındaki Sinvar, Hamas bünyesindeki görevi sırasında kamuoyu karşısına çok az çıktı.

İsrail'in en önemli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor ve yıllar içinde çok sayıda suikast girişiminden kurtuldu.

Fox News, Sinvar kardeşlerin çok yakın bağları olduğunu ve 7 Ekim saldırılarını birlikte planladığını öne sürüyor.

Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak? - 4

HALİL EL HAYYA

Yaz boyunca Kahire ve Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ön saflarında yer alan Hamas'ın baş müzakerecisi, liderlik için favori isimlerden biri olarak görülüyor.

Sinvar'ın yardımcısı olan El Hayya'nın liderliğe yükselmesi durumunda Hamas'ın diplomasiye yönelmesi mümkün.

El Hayya, ilkbaharda, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermesi halinde silahları bırakma olasılığını dile getirmişti.

Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak? - 5

HALİD MEŞAL

68 yaşındaki Halid Meşal, 2004'ten 2017'ye kadar Hamas'ın liderliğini yapmıştı. Uzmanlar, onun görevi devralma olasılığı en yüksek aday olduğunu öngörüyor.

Lübnan basın kuruluşu LBCI'ın haberine göre, Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halid Meşal geçici lider olarak seçildi.

Kaynaklar, Meşal'in tüm bölgedeki müttefikleriyle iletişim halinde olduğunu ve İsrailli esirler ve tutuklularla ilgili müzakereleri devraldığını öne sürdü.

Yahya Sinvar öldürüldü: Hamas'ın yeni lideri kim olacak? - 6
DAHA FAZLA GÖSTER