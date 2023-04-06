Yakın koruması Putin'in sırlarını ifşa etti: Suikaste uğrama korkusu onu paranoyak yaptı

"PUTİN BİR KOZANIN İÇİNDE YAŞIYOR"

Karakulov, "Putin dünyadan kopmuş durumda. Son birkaç yıldır bir koza içinde yaşıyor ve zamanının çoğunu medyanın ‘sığınak’ olarak adlandırdığı konutlarında geçiriyor. Patolojik bir şekilde hayatı için endişeleniyor. Kendisini aşılmaz bir karantina bariyeri ve bilgi boşluğu ile çevreliyor. Sadece kendi hayatına, ailesinin ve arkadaşlarının hayatına değer veriyor." açıklamasını yaptı.