Yalnızlığa dayanamayan depresyondaki balık, karton insanlarla hayata döndü!
Japonya'nın Güney'inde yer alan Shimonoseki şehrindeki Kaikyokan Akvaryumu'nda yaşayan bir güneş balığı, depresyona girerek yemek yemeyi reddetti. Tadilat nedeniyle akvaryumun geçici olarak kapatılması, balığın davranışlarını tamamen değiştirdi. Personel, balığı hayata döndürmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu.
2024'ün Aralık ayında tadilat için kapatılan Japonya'daki Kaikyokan akvaryumu, çoğu deniz canlısı için sakin bir ortam yaratmış olsa da, bir güneş balığı için bu durum tam tersi bir etki yaptı.
Normalde ziyaretçilerle camın arkasından etkileşim kurmayı seven balık, kapatılmanın ardından su tankının kenarına yaslanarak hareketsiz kaldı ve yemek yemeyi kesti.