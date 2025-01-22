Yalnızlığa dayanamayan depresyondaki balık, karton insanlarla hayata döndü!

2024'ün Aralık ayında tadilat için kapatılan Japonya'daki Kaikyokan akvaryumu, çoğu deniz canlısı için sakin bir ortam yaratmış olsa da, bir güneş balığı için bu durum tam tersi bir etki yaptı.

Normalde ziyaretçilerle camın arkasından etkileşim kurmayı seven balık, kapatılmanın ardından su tankının kenarına yaslanarak hareketsiz kaldı ve yemek yemeyi kesti.