Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir"

YARDIMA İHTİYAÇ DUYANLAR ARANACAK

Şehir ayrıca genişletilmiş psikolojik hizmetler ve yeşil alanlar; orta yaşlı ve yaşlı sakinler için besleyici yemek planları; yardıma ihtiyaç duyan izole sakinleri belirlemek için özel bir "arama sistemi" içerecek.

Bununla birlikte belediye; bahçecilik, spor, kitap kulüpleri ve daha fazlası gibi insanları dışarı çıkmaya ve başkalarıyla bağlantı kurmaya teşvik edecek aktiviteler sunmayı planlıyor.