Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir"

Her yıl binlerce insan evlerinde yalnız ölüyor. Bu kişilerin cenazelerinin bulunması bazen günler hatta haftalar alıyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de yetkililer, bu sorunla mücadele etmek için önümüzdeki beş yıl içinde "kimsenin yalnız kalmayacağı bir şehir yaratmak" için çalışmalara başladı. Şehir genişletilmiş psikolojik hizmetler ve yeşil alanlar; orta yaşlı ve yaşlı sakinler için besleyici yemek planları; yardıma ihtiyaç duyan izole sakinleri belirlemek için özel bir "arama sistemi" içerecek.

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 1

Her yıl binlerce Güney Koreli (çoğunlukla orta yaşlı erkekler) sessizce ve yalnız bir şekilde, ailelerinden ve arkadaşlarından kopuk bir şekilde ölüyor.

Cenazelerinin bulunması bazen günler hatta haftalar alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 2

"YALNIZ ÖLÜMLER"

Bunlar, Korece'de "godoksa" diye bilinen ülkenin "yalnız ölümleri" olarak kayda geçiyor.

Yalnız ölümler, ülke genelindeki daha büyük bir yalnızlık ve izolasyon sorununun bir parçası. Hükümet bununla mücadele etmek için elinden geleni yapıyor.

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 3

"KİMSENİN YALNIZ KALMAYACAĞI ŞEHİR"

Başkent Seul'de, şehir yetkilileri önümüzdeki beş yıl içinde "kimsenin yalnız kalmayacağı bir şehir yaratmak" için 451,3 milyar won (yaklaşık 327 milyon dolar) harcayacaklarını duyurdu.

Büyükşehir yönetimine göre, yeni girişimler arasında 7/24 hizmet veren bir yardım hattında yalnızlık danışmanları, benzer danışmanlık için bir çevrimiçi platform ve ayrıca yüz yüze ziyaretler ve danışmanlıklar gibi takip önlemleri yer alıyor.

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 4

"TOPLUMUN BİRLİKTE ÇÖZMESİ GEREKEN GÖREV"

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon bir basın bülteninde , "Yalnızlık ve izolasyon sadece bireysel sorunlar değil, toplumun birlikte çözmesi gereken görevlerdir" dedi.

Şehir, yalnız insanların iyileşmesine ve "topluma geri dönmesine" yardımcı olmak için "tüm belediye kapasitemizi harekete geçirecek" diye ekledi.

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 5

YARDIMA İHTİYAÇ DUYANLAR ARANACAK

Şehir ayrıca genişletilmiş psikolojik hizmetler ve yeşil alanlar; orta yaşlı ve yaşlı sakinler için besleyici yemek planları; yardıma ihtiyaç duyan izole sakinleri belirlemek için özel bir "arama sistemi" içerecek.

Bununla birlikte belediye; bahçecilik, spor, kitap kulüpleri ve daha fazlası gibi insanları dışarı çıkmaya ve başkalarıyla bağlantı kurmaya teşvik edecek aktiviteler sunmayı planlıyor.

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 6

KORE KÜLTÜRÜ VE YALNIZLIK

Uzmanlar alınan önlemleri memnuniyetle karşılıyor ancak daha fazla şey yapılması gerektiğini söylüyor.

Bunun bir nedeni de Kore'deki yalnızlığın, Kore kültürünün değiştirilmesi zor olan bazı benzersiz yönleriyle bağlantılı olması.

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 7

YALNIZ ÖLÜMÜN TANIMI DEĞİŞTİ

Önceki yıllarda, "yalnız ölüm" olarak nitelendirilebilmesi için cesedin yalnızca "belirli bir süre" sonra bulunması gerekirken, bu terim artık sosyal izolasyonda yaşayan, ailesinden veya akrabalarından kopuk yaşayan ve intihar veya hastalık nedeniyle ölen herkes için kullanılıyor.

Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir" - 8

Bakanlığa göre, geçen yıl kaydedilen yalnız ölümlerin yüzde 84'ünden fazlası erkekti. Bu sayı kadın ölümlerinin beş katından fazlaydı.

50'li ve 60'lı yaşlardaki erkekler toplam grubun yarısından fazlasını oluşturuyordu ve bu da onları "yalnız ölme riskine karşı özellikle savunmasız" kılıyordu.

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