Yalnızlık salgını dünyada yayılıyor: "Kimsenin yalnız kalmayacağı şehir"
Her yıl binlerce insan evlerinde yalnız ölüyor. Bu kişilerin cenazelerinin bulunması bazen günler hatta haftalar alıyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de yetkililer, bu sorunla mücadele etmek için önümüzdeki beş yıl içinde "kimsenin yalnız kalmayacağı bir şehir yaratmak" için çalışmalara başladı. Şehir genişletilmiş psikolojik hizmetler ve yeşil alanlar; orta yaşlı ve yaşlı sakinler için besleyici yemek planları; yardıma ihtiyaç duyan izole sakinleri belirlemek için özel bir "arama sistemi" içerecek.
Her yıl binlerce Güney Koreli (çoğunlukla orta yaşlı erkekler) sessizce ve yalnız bir şekilde, ailelerinden ve arkadaşlarından kopuk bir şekilde ölüyor.
Cenazelerinin bulunması bazen günler hatta haftalar alıyor.