Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı

Yalova'da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca brandayı kesip ormanlık alana kaçan Afganistan ve Irak uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Haberler - DHA 06.06.2022 - 15:39

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 1

'nın Altınova ilçesinde arızalanan kamyonun kasasından çıkan göçmenler sınır dışı edilecek. 

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 2

Olay, önceki gün meydana geldi.

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 3

İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu.

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 4

Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı.

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 5

O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 6

İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 7

Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.

Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - 8

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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