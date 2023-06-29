Yamyamlığın ilk kanıtları bulundu: 1,5 milyon yıl önce akrabaları tarafından yenildi
ABD'li bilim insanları, 1,5 milyon yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünün kendi akrabaları tarafından yenilerek korkunç bir şekilde can verdiğini ortaya koydu. Yeni keşif, tarihteki en eski yamyamlık uygulaması olarak kayıtlara geçti.
ABD’de yer alan Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, Homo sapiens'in (modern insan) bugünkü Kenya'da yaşayan bir akrabasına ait sol kaval kemiği üzerinde yamyamlığa dair en eski izleri buldu.