Yamyamlığın ilk kanıtları bulundu: 1,5 milyon yıl önce akrabaları tarafından yenildi

Pobiner, gizemli kurbanın hangi türe ait olduğundan emin olmadığını ancak çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bölgedeki 199 fosilleşmiş kemiği inceledik. Kaval kemiği, kasaplık izleri taşıyan tek kemik. Bu durum bize bölgede yamyamlığın yaygın bir uygulama olmadığını gösteriyor. Bu keşif, bir noktada yiyecek kıtlığı yaşanmış olabileceğini ve bunun da eski insanları hayatta kalmak için ne bulurlarsa tüketmeye zorlamış olabileceğini düşündürüyor.” açıklamasını yaptı.