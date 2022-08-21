Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor

Haberler - NTV Haber 21.08.2022 - 09:40
Rusya'ya ait imha edilen tanklar ve silahlar Ukarayna'nın başkenti Kiev'in kent merkezinde sergileniyor.
24 Ağustos'ta düzenlenecek "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için savaşta ele geçirilen Rus silahları ve tankları sergilenmek üzere başkente getirildi.
Kreşatik caddesine yerleştirilen yanmış tanklar ve zırhlı araçlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Kievliler onlarca Rus tankını görmek için caddeye gitti, fotoğraf çekti.
Ukrayna'nın 1991'de elde ettiği bağımsızlığın 31. yıl dönümünde Kiev'deki Anavatan anıtı Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renk çiçeklerle süslenecek.
Kutlamalar kapsamında Kiev'deki Ayasofya Katedrali'nde, ülkedeki tüm kiliselerin papazlarının katılımıyla ayin düzenlenecek, Ukrayna için dua edilecek.