Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor

Ukrayna'nın çatışmalar sırasında ele geçirdiği Rus silahları ve tankları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e götürüldü. İmha edilen tanklar kent merkezinde sergileniyor.

Haberler - NTV Haber 21.08.2022 - 09:40

Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 1

'ya ait imha edilen tanklar ve silahlar Ukarayna'nın başkenti Kiev'in kent merkezinde sergileniyor.

Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 2

24 Ağustos'ta düzenlenecek "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için savaşta ele geçirilen Rus silahları ve tankları sergilenmek üzere başkente getirildi.

Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 3

Kreşatik caddesine yerleştirilen yanmış tanklar ve zırhlı araçlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 4

Kievliler onlarca Rus tankını görmek için caddeye gitti, fotoğraf çekti.

Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 5

'nın 1991'de elde ettiği bağımsızlığın 31. yıl dönümünde Kiev'deki Anavatan anıtı  Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renk çiçeklerle süslenecek.

Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 6

Kutlamalar kapsamında Kiev'deki Ayasofya Katedrali'nde, ülkedeki tüm kiliselerin papazlarının katılımıyla ayin düzenlenecek, Ukrayna için dua edilecek.

Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 7
Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 8
Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 9
Yanan Rus tankları Kiev'de sergileniyor - 10

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