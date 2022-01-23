Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6'ya çıktığını kaydetti.