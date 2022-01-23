Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı

Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'da ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 12:22

Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı - 1

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 6'ya çıktığını kaydetti.

Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı - 2

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak’ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı - 3

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı - 4
Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı - 5
Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı - 6
Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da ölü sayısı 6'ya çıktı - 7

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