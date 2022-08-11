Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

Para birimi olarak kronu kullanan, ekonomisinde balıkçılık, alüminyum işleme ve turizmin büyük paya sahip olduğu İzlanda, dünyanın kişi başına milli geliri en yüksek ülkelerinden birisi.



Aynı şekilde, dünyanın en düşük suç oranına sahip ülkelerinden olan İzlanda'nın yemek kültürü ise daha çok balık ve balık ürünleri üzerine kurulu. İzlanda mutfağında, et yemekleri de önemli yer tutuyor.