Yanardağın nefesini dinliyorlar: Santorini’de büyük depreme hazırlık

PATLAMADA 70 KİŞİ GAZDAN ZEHİRLENMİŞTİ

2016-2022 döneminde Kolumbo yanardağını kapsamlı bir şekilde inceleyen ve tekrar patlama olasılığını araştıran Imperial College bilimsel ekibinin üyesi volkanolog Michele Paulato ise Kolumbo Yanardağı’nın 1650 yılında patladığının bilndiğini belirterek, “Patlamanın gazlarından zehirlenen yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti. Patlama, muhtemelen deniz tabanının 3-4 kilometre altındaki bir magmatik odada biriken magma tarafından tetiklenmişti” diye konuştu.

Paulato , bölgenin geçmiş tarihini bilerek sismik görüntülemeyi oluşturduklarına değinerek, şunları ekledi: “Columbus bölgesindeki yeraltını görüntülemek için sismik dalgaları kullandık. Bu, Santorini'nin ve daha geniş bölgenin görüntüsünü yakalama projesinin bir parçasıydı. Kolumbo'nun altında yaklaşık iki buçuk kilometre derinlikte küçük bir magma haznesi olduğunu ve haznedeki magmanın patlamadakine benzer bir hacimde yeniden birikme eğiliminde olduğunu gösterdik.”

Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olacağını bilmenin çok zor olduğunu dile getiren Paulato, “Muhtemelen daha fazla ve daha büyük depremler olacaktır. Ancak azalması ve durması da mümkün” ifadelerini kullandı.