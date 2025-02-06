Yanardağın nefesini dinliyorlar: Santorini’de büyük depreme hazırlık
Yunanistan'da Santorini, Amorgos ve Anafi adaları açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor. Sallantıların volkanik bir patlamaya yol açma endişesi sürerken, Atina Üniversitesi Jeoloji ve Jeoçevre Bölümü profesörü Evi Nomikou, Kolumbo Yanardağı’nın “nefesini” dikkatle dinlemenin önemli olduğunu söyledi. Su altı verilerinin takibi için adaya çok sayıda yeni sismograf yerleştirildi. Büyük depreme hazırlanan Santorini Belediyesi, bazı bölgeleri şeritlerle kapattı. Uzmanlar, Santorini ve çevre adalardaki son depremlerle ilgili durumu anlatıyor... (Haber: Derya Doğan)
Yunanistan, başta Santorini olmak üzere çevre adalarda büyük depreme hazırlanıyor.
Peş peşe sallantılar devam ederken en kritik soru depremlerin bir yanardağ patamasına yol açıp açmayacağı.
Yunanistanlı uzmanlar, bölgedeki son durumu değerlendirdi.
SKAI'ye konuşan doğal afetler profesörü Kostas Sinolakis, Nea Kameni yanardağında büyük bir patlama yaşanma ihtimalinin olmadığını söyledi.
Daha büyük bir depremin yakın olup olmadığı konusunda ise Synolakis, "Eğer deprem başlarsa ve yayılırsa, oluşabilecek fayın çok daha büyük olabileceğini" belirtti. Synolakis, bilim insanlarının bu depremin gerçekte ne kadar büyük olduğunu" anlamalarının zaman alacağını sözlerine ekledi.