Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli?

Yangından gördüğü hasar nedeniyle 5 yıldır onarım çalışması yürütülen Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışı için gün sayılıyor. Ortaçağdan kalma katedral, 850 yıl önce inşa edildi ve tarihin kritik anlarına sahne oldu. Notre-Dame'ın tarihine dair neler biliyoruz?

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, beş yıldan fazla bir süredir yeniden inşa çalışmaları devam eden Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti.

Yangından zarar gören katedral, gelecek hafta yeniden ziyarete açılacak.

DÜNYA HABERLERİ

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 2

YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

İşçiler 7 Aralık'taki açılış töreninden önce yeniden inşa çalışmalarını tamamlamaya çalışıyor. Yangına tam olarak neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor.

Fransız yetkililer, yangının elektrik arızası ya da yanan bir sigaradan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Paris'in sevilen katedrali, 850 yıl önce inşa edildiğinden bu yana Fransa'nın başkentinin en ünlü simge yapılarından biri oldu.

“Leydimiz” anlamına gelen Notre-Dame, tarihin önemli anlarında rol oynadı.

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 3

ÇAN KULELERİ AYAKTA KALDI

Katedralin çatısı 15 Nisan 2019 akşamı alevler içinde kalmıştı.

Kısa sürede katedralin kulesini saran yangın, neredeyse ana çan kulelerini de devirecekti.

Ortaçağdan kalma binanın yanışı, dünyanın dört bir yanında televizyonlarda yayınlandı. Çatı çökerken, çan kuleleri ve dış cephe ayakta kalmayı başarabildi.

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 4

SIFIR NOKTASI

Ylda tahmini 13 milyon ziyaretçi çeken katedralin dışındaki bir plaket, başkentin resmi merkezi ve Fransa'da Paris'e olan tüm mesafelerin ölçüldüğü işaret olan “Sıfır Noktası”nı işaret ediyor.

Katolik inancının önemli bir sembolü olan katedral, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce taktığı söylenen dikenli taç da dahil olmak üzere saygı duyulan kutsal emanetleri barındırıyor.

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 5

TAÇ GİYME TÖRENLERİNE SAHNE OLDU

Paris'in Île de la Cité bölgesindeki Notre-Dame'ın inşasına 1163 yılında Louis VII döneminde başlandı.

Gotik binanın ilk taşı Papa Alexander III'ün huzurunda atıldı. Ancak inşaat 1345 yılına kadar tamamlanamadı.

Bina tamamlandığından bu yana çok sayıda tarihi olaya sahne olurken, 1431 yılında İngiltere Kralı 6. Henry, katedralin içinde Fransa Kralı olarak taç giydi.

Ayrıca 1804 yılında Napoleon Bonaparte'ın imparator olarak taç giyme törenine de sahne oldu.

Jeanne d'Arc katedralde kutsanmış ve dünya liderleri eski Fransız cumhurbaşkanları Charles de Gaulle ve François Mitterrand için düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 6

FRANSIZ DEVRİMİ TARİHİ

Bina, 1790'larda Fransız Devrimi sırasında, çeteler ve devrimciler içeriyi yağmalayıp binayı “Akıl Tapınağı” ilan ettiklerinde hasar gördü.

Bu süre zarfında İncil'deki figürlerin heykellerinin kafaları kesildi.

Tarihçi Robert Tombs BBC'ye yaptığı açıklamada, 1871 Paris Komünü devrimi sırasında bazı “radikal din karşıtlarının” binayı ateşe vermeye çalıştığını ancak yerel halk tarafından durdurulduğunu söyledi.

Tombs, “Bina alev almış olsaydı etkili bir yangın söndürme çalışması yapılamayacağından, şimdikinden daha da kötü hasar görmüş olmasını bekleyebiliriz” dedi.

Katedral ayrıca iki dünya savaşını da büyük ölçüde hasarsız atlattı ve 1944 yılında Nazi işgalinin sona ermesini kutlamak için tenor çanını çaldı.

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 7

EDEBİYATTA DA YERİ VAR

Victor Hugo'nun 1831 tarihli romanı Notre-Dame'ın Kamburu, katedralin popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırdı.

O zamandan beri bir Disney filmine dönüştürülen kitap, katedralin içinde bulunduğu kötü durumu vurguladı. Bu da 19. Yüzyılın ortalarında büyük restorasyon çalışmalarının başlatılmasına yardımcı oldu.

Tombs, romanın “katedralin kendisini bir karakter haline getirdiğini ve onu uluslararası üne kavuşturduğunu” söyledi.

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 8

BATI MÜZİĞİNİN DOĞUŞU

Notre-Dame'ın besteci okulu modern Batı müziğinin doğuşunda kayda değer bir rol oynadı

1. ve 13. yüzyıllarda, çok sesli ya da çok parçalı bestelerin gelişimine öncülük ettikleri kabul edilir.

Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli? - 9
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