Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli?

SIFIR NOKTASI

Ylda tahmini 13 milyon ziyaretçi çeken katedralin dışındaki bir plaket, başkentin resmi merkezi ve Fransa'da Paris'e olan tüm mesafelerin ölçüldüğü işaret olan “Sıfır Noktası”nı işaret ediyor.

Katolik inancının önemli bir sembolü olan katedral, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce taktığı söylenen dikenli taç da dahil olmak üzere saygı duyulan kutsal emanetleri barındırıyor.