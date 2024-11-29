Yangından kurtulan 850 yıllık Notre-Dame yeniden açılıyor: Ortaçağ'dan kalma bina neden bu kadar önemli?
Yangından gördüğü hasar nedeniyle 5 yıldır onarım çalışması yürütülen Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılışı için gün sayılıyor. Ortaçağdan kalma katedral, 850 yıl önce inşa edildi ve tarihin kritik anlarına sahne oldu. Notre-Dame'ın tarihine dair neler biliyoruz?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, beş yıldan fazla bir süredir yeniden inşa çalışmaları devam eden Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti.
Yangından zarar gören katedral, gelecek hafta yeniden ziyarete açılacak.