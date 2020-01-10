Yangınları söndüremeyen Avustralyalı yetkililer: Şansınız varken kaçın

Avustralya'da eylül ayından beri devam eden yangınlar, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. 27 kişinin öldüğü yangınlarda bir milyardan fazla canlı öldü. Ancak kabus bitmiş değil. 40 dereceyi aşan sıcaklık ve sert rüzgar sebebiyle alevler yeniden yayılmaya başlayınca, Avustralyalı yetkililerden "şansınız varken kaçın" açıklaması geldi.

NTV Haber 10.01.2020 - 12:48





Yangın felaketinin pençesindeki Avustralya'da yetkililer, "Kaçabilecek durumadaysanız durmayın" açıklaması yaptı.

Victoria eyaleti yönetimi 240 bin kişinin cep telefonlarına acil durum mesajı göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi.

Yeni tehdidin sebebi ise 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve yeniden şiddetlenen rüzgarlar. Ülke çapında 170 noktada yangınlar devam ediyor.

Tüm müdahalelere rağmen onlarca noktada yangınlar devam ediyor.

ABD ve Kanada'dan gelen yaklaşık 100 itfaiyecinin söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison orduya harekete geçme emri verdi.

Binlerce gönüllü de söndürme çalışmalarına katılıyor. Ancak tüm çabalara rağmen 10 milyon hektara yakın alan ve 2 bini aşkın ev kül oldu.

Bir milyardan fazla hayvanın öldüğünü söyleyen Avustralyalı yetkililer bazı ekosistemlerin tamamen yok olduğunu duyurdu.

Yaralı hayvanlar bakım merkezlerinde tedavi ediliyor. Kurtarılamayacak durumdaki binlercesiyse uyutuluyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yayınladığı fotoğraflar ünlü Kanguru Adası'nın üçte birinin yok olduğunu gösteriyor.

Avrupa Birliği'nin Kopernik Dünya Gözlem Merkezi de, yangınlar sebebiyle atmosfere 400 milyon ton karbondiyoksit ve sera gazı salındığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison yangınlarla ilgili ülke çapında kapsamlı bir soruşturma açılacağını duyurdu.

Ülkenin farklı kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla iklim değişikliği protestoları düzenlendi.