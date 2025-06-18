Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş

Yeni bir araştırma, otomobil anahtarlarının cep telefonlarından ya da bilgisayar klavyelerinden dört kat daha fazla bakteri taşıdığını ortaya koydu. En sık rastlanan bakteri ise normalde ciltte bulunan ancak hastane ortamlarında ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen Staphylococcus epidermidis.

Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş - 1

Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre, otomobil anahtarları her gün elimizden düşmese de temizlik açısından oldukça ihmal ediliyor. Birçok kişi banyosunu titizlikle temizlerken, bu küçük ama sürekli temas edilen eşyayı göz ardı ediyor.

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Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş - 2

Money Supermarket tarafından yapılan araştırmada, otomobil anahtarlarının bakteri seviyesi ortalama 241 olarak ölçüldü. Bu, cep telefonlarının (66) ve bilgisayar klavyelerinin (68) taşıdığı bakteri sayısından neredeyse dört kat fazla.

Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş - 3

Araştırmayı yürüten Salford Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Joe Latimer, anahtar temizliğinin ciddi şekilde ihmal edildiğine dikkat çekti.

Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş - 4

Özellikle Staphylococcus epidermidis bakterisinin, bağışıklığı zayıf bireylerde ya da ameliyat sonrası süreçte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Üstelik bu bakteri türü antibiyotiklere karşı giderek daha dirençli hale gelebilir.

Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş - 5

Anahtarlar üzerinde genellikle cilt kaynaklı bakteriler bulunsa da, en az bir anahtarlıkta bağırsak bakterilerine de rastlandığı belirtildi. Dr. Latimer, “Bu bakteriler genellikle zararsızdır, ancak uygun koşullarda hastalık bulaştırma potansiyeline sahiptir” diyerek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş - 6

SÜRÜCÜLERİN

Araştırmaya katılan 2 bin sürücünün üçte biri, otomobil anahtarlarını hiç temizlemediğini itiraf etti. Katılımcıların dörtte biri ise aynı anahtarı beş yılı aşkın süredir kullanıyor.

Uzmanlar, anahtarların sabunlu nemli bir bezle düzenli olarak silinmesini öneriyor. Ancak çamaşır suyu gibi aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınılması, elektronik aksama nedeniyle anahtarların suya daldırılmaması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

Araştırmada ayrıca sürücülerin yüzde 15’inin yedek anahtarı olmadığı ortaya çıktı. Anahtar kaybı durumunda ise yeni bir anahtar çıkartmak oldukça pahalıya mal olabiliyor.

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