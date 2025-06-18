Yanımızda taşıdığımız en kirli eşya: Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyormuş
Yeni bir araştırma, otomobil anahtarlarının cep telefonlarından ya da bilgisayar klavyelerinden dört kat daha fazla bakteri taşıdığını ortaya koydu. En sık rastlanan bakteri ise normalde ciltte bulunan ancak hastane ortamlarında ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen Staphylococcus epidermidis.
Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre, otomobil anahtarları her gün elimizden düşmese de temizlik açısından oldukça ihmal ediliyor. Birçok kişi banyosunu titizlikle temizlerken, bu küçük ama sürekli temas edilen eşyayı göz ardı ediyor.