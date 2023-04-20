Yapay zeka ABD'den Venezuela'ya ülkelere göre en güzel kadınları belirledi: İşte Türkiye'nin güzellik kraliçeleri

CEZAYİR

Great Green Wall'un kurucusu Sam Phoenix, '”Güzellik standartları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor, bu nedenle yapay zekanın bu benzersiz güzellik standartlarını bir yarışm" ortamında ne kadar iyi bir şekilde yeniden yaratabildiğini görmek büyüleyici oldu. Bazı ülkeler, özellikle de birbirine yakın olanlar benzerlikler taşısa da, yapay zeka her ülkenin güzellik standartlarına ilişkin yorumunun bağımsız bir temsilini yaratmayı başardı.” diye konuştu.