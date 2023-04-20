Yapay zeka ABD'den Venezuela'ya ülkelere göre en güzel kadınları belirledi: İşte Türkiye'nin güzellik kraliçeleri

Araştırmacılar, ülkelerin güzellik standartlarını keşfetmeye yönelik bir çalışmanın parçası olarak “ideal” güzellik kraliçesi adayları oluşturmak için yapay zekayı kullandı.
ABD’li sağlık şirketi Great Green Wall'daki uzmanlar, bunu yapmak için her ülke için şaşırtıcı çeşitlilikte sonuçlar veren çevrimiçi görüntü oluşturucu Midjourney'den yaralandı.
İngiltere’nin kraliçe adaylarının Lady Diana'dan etkilendiği düşünülürken, diğer ülkelerin kraliçe adayları sporculardan, Bollywood'dan ve hatta Marilyn Monroe'dan ilham aldı.
Ancak araştırmacılar, sonuçlarda çok çeşitli beden ölüçülerine sahip kadınlar görülse de bu görüntülerin genellikle “sadece kozmetik cerrahi” veya “genetik” yoluyla elde edilebilecek süper model benzeri yüz yapıları ile “son derece ulaşılmaz vücut oranlarını” içerdiğini söyledi.
Great Green Wall'un kurucusu Sam Phoenix, '”Güzellik standartları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor, bu nedenle yapay zekanın bu benzersiz güzellik standartlarını bir yarışm" ortamında ne kadar iyi bir şekilde yeniden yaratabildiğini görmek büyüleyici oldu. Bazı ülkeler, özellikle de birbirine yakın olanlar benzerlikler taşısa da, yapay zeka her ülkenin güzellik standartlarına ilişkin yorumunun bağımsız bir temsilini yaratmayı başardı.” diye konuştu.