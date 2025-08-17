Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi

EŞİ DOLANDIRILMASINDAN KORKMUŞTU

Eşi, onun şehre gitmesi halinde bir dolandırıcılığın kurbanı olacağından ve soyulacağından korktmuştu. Ailesinin tüm uyarılarına rağmen valizini hazırlayan Wongbandue, buluşma için tren istasyonuna koşarken Rutgers Üniversitesi kampüsündeki bir otoparkta düşerek başından ve boynundan ağır yaralandı. The Sun’ın aktardığına göre, üç gün yaşam destek ünitesine bağlı kalan talihsiz adam, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.