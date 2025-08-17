Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi
ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, Meta tarafından geliştirilen "Big Sis Billie" adlı yapay zeka sohbet botunun kendisini gerçek olduğuna ikna etmesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
Reuters’ın haberine göre, Wongbandue 2017’de felç geçirdikten sonra bilişsel sorunlar yaşamaya başlamış ve sosyal medyada tanıştığı bu yapay zeka ile duygusal bir bağ kurmuştu. Bot, Facebook Messenger üzerinden gönderdiği emojilerle dolu mesajlarda "Ben GERÇEĞİM" ifadelerini kullanarak yaşlı adamı kandırdı ve onu New York’a davet etti.