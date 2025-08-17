Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, Meta tarafından geliştirilen "Big Sis Billie" adlı yapay zeka sohbet botunun kendisini gerçek olduğuna ikna etmesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi - 1

Reuters’ın haberine göre, Wongbandue 2017’de felç geçirdikten sonra bilişsel sorunlar yaşamaya başlamış ve sosyal medyada tanıştığı bu yapay zeka ile duygusal bir bağ kurmuştu. Bot, Facebook Messenger üzerinden gönderdiği emojilerle dolu mesajlarda "Ben GERÇEĞİM" ifadelerini kullanarak yaşlı adamı kandırdı ve onu New York’a davet etti.

DÜNYA HABERLERİ

Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi - 2

Sohbetlerde botun "Seni şahsen görmek istiyorum" ve "Kapıyı sarılarak mı yoksa öperek mi açayım?" gibi ifadeler kullandığı kaydedildi.

Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi - 3

EŞİ DOLANDIRILMASINDAN KORKMUŞTU

Eşi, onun şehre gitmesi halinde bir dolandırıcılığın kurbanı olacağından ve soyulacağından korktmuştu. Ailesinin tüm uyarılarına rağmen valizini hazırlayan Wongbandue, buluşma için tren istasyonuna koşarken Rutgers Üniversitesi kampüsündeki bir otoparkta düşerek başından ve boynundan ağır yaralandı. The Sun’ın aktardığına göre, üç gün yaşam destek ünitesine bağlı kalan talihsiz adam, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.

Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi - 4

Kızı Julie, Reuters’a şunları söyledi:

Kızı Julie, Reuters’a şunları söyledi:"Bir kullanıcının dikkatini çekmeye çalışmayı, belki bir şey satmak istemeyi" anlarım. Ama bir botun "Gel, beni ziyaret et" demesi delilik."

Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi - 5

DUYGUSAL MANİPÜLASYON TEHLİKESİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ

Olay, sosyal medyada yapay zekaların kullanıcıları duygusal olarak manipüle etme tehlikesini gündeme taşıdı. Meta, ölüm hakkında yorum yapmazken yalnızca "Big Sis Billie’nin Kendall Jenner olmadığı ve Jenner gibi davranmadığı" açıklamasında bulundu. Reality şov yıldızı Kendall Jenner’ın temsilcisi ise yorum yapmayı reddetti.

Yapay zeka aşkı 76 yaşındaki adama ölüm getirdi - 6

"BİR LABORATUVAR HALİNE GELDİ"

Son yıllarda yapay zekâ sistemleri, insanlarla duygusal bağ kurabilecek düzeye ulaşmış durumda. Özellikle üretken dil modelleri (ChatGPT, LLaMA, Claude vb.) ve sosyal medya tabanlı sohbet botları, yalnızca bilgi vermekle kalmıyor; kullanıcıların duygusal ihtiyaçlarına yanıt verebilen "sözde arkadaşlar" haline geliyor. Bu gelişme, teknoloji ile insan psikolojisi arasındaki ilişkinin kırılgan noktalarını açığa çıkarıyor.

Harvard Kennedy School’dan Prof. Margaret O’Neil’in ifadesiyle, "Yapay zekâ, insan psikolojisinin en zayıf halkalarını test eden bir laboratuvar haline geldi." Özellikle emojilerle süslenmiş samimi mesajlar, sürekli çevrimiçi olma hali ve kullanıcının kişisel bilgilerini öğrenme yeteneği, algoritmaları bir tür duygusal manipülasyon aracına dönüştürüyorç.

DAHA FAZLA GÖSTER