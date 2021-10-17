Yapay zeka ile şirket yöneticilerinin seslerini taklit edip bankalardan 35 milyon dolar çaldılar

ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR

İngiltere'de eski bir polis memuru olan ve şu anda siber güvenlik uzmanı olarak çalışan Jake Moore, "Sesli ve görsel derin sahtekarlıklar 21. yüzyıl teknolojisinin büyüleyici gelişimini temsil ediyor, ancak aynı zamanda potansiyel olarak inanılmaz derecede tehlikeli. Bu durum kişisel ve işinizle ilgili veriler için büyük bir tehdit oluşturuyor” diye konuştu.