Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü?
Yapay zeka (YZ), her geçen gün daha fazla iş üstlenmeye devam ediyor. ABD’nin her bir eyaletindeki "ortalama insan" figürleri oluşturan yapay zeka şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Teksas'ta kovboy, Florida'da ürkütücü bir kertenkele figürü, Kansas'ta ise mısır canavarı temsilleri dikkat çekti. YZ'nin yarattığı bu klişe karakterler, teknolojinin ne kadar yaratıcı ve aynı zamanda tuhaf olabileceğini gözler önüne seriyor. İşte yapay zeka tarafından oluşturulan ABD eyaletlerinin insan halleri.
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