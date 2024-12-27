Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü?

Yapay zeka (YZ), her geçen gün daha fazla iş üstlenmeye devam ediyor. ABD’nin her bir eyaletindeki "ortalama insan" figürleri oluşturan yapay zeka şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Teksas'ta kovboy, Florida'da ürkütücü bir kertenkele figürü, Kansas'ta ise mısır canavarı temsilleri dikkat çekti. YZ'nin yarattığı bu klişe karakterler, teknolojinin ne kadar yaratıcı ve aynı zamanda tuhaf olabileceğini gözler önüne seriyor. İşte yapay zeka tarafından oluşturulan ABD eyaletlerinin insan halleri.

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 1

ARİZONA

DÜNYA HABERLERİ

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 2

WYOMING

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 3

SOUTH CAROLINE

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 4

FLORIDA 

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 5

DELAWARE 

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 6

KALİFORNİYA

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 7

KANSAS

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 8

HAWAII

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 9

WASHINGTON D.C

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 10

INDIANA

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 11

PENNSYLVANIA

Yapay zeka oluşturdu: ABD eyaletleri insan olsaydı nasıl görünürdü? - 12

IOWA

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