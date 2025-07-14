Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı

Yapışık ikizlerden Carmen Andrade, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi. Aynı bedeni paylaştığı kardeşi Lupita ise evlenmek istemediğini söylüyor.

Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı - 1

EVLENDİĞİNİ DUYURDU

Son dönemde yapışık ikizlerin evlilik haberleri sıkça gündeme geliyor.

Hayatını bir yapışık ikiz olarak açıkça paylaşan influencer Carmen Andrade, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Daniel McCormack ile evlendiğini duyurdu.

Çift, Connecticut’ta oldukça sade bir törenle dünyaevine girdi.

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Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı - 2

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Carmen, 10 Temmuz’da TODAY programına yaptığı açıklamada, “Ekim ayında ailelerimizle birlikte gizlice evlendik” dedi.

Carmen’in yapışık kardeşi Lupita da törende onun yanındaydı.

Geleneklerin dışına çıkan Carmen, törene zümrüt yeşili, payetli bir elbiseyle katıldı ve bu tercihiyle gurur duyduğunu söyledi.

“Beyaz giymedim,” dedi Carmen. “Hiç pişman değilim. Beyazı sevmiyorum. Bana göre değil.” ifadelerini kullandı.

Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı - 3

KARDEŞİ "BEN EVLENMEDİM" DEDİ

Carmen, YouTube videosunda parmağındaki yüzüğü göstererek, “Muhtemelen büyük bir konuyu da konuşmalıyız. Evet, evlendim” ifadeleriyle evliliğini duyurdu.

Bu ifadelerin hemen ardından kardeşi Lupita ise, “Ben evlenmedim” dedi.

Yanlış anlaşılmaları önlemek adına Carmen, eşinin sadece kendisiyle evlendiğini net bir şekilde ifade etti.

Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı - 4

KARDEŞLERDEN BİRİ EVLENMEK İSTEMİYOR

Bekar olan Lupita, kendisini aseksüel ve aromantik olarak tanımlıyor ve evliliğe sıcak bakmıyor.

Videoda, “Evlenmek istemiyorum” dedi. Nedenini soranlara ise tek cevabı şu oldu: “Çünkü istemiyorum.”

"AYRI KALP VE BEYİNLERİ VAR"

İkiz kardeşler daha önce nasıl yapışık olduklarını da açıklamıştı: “Çoğu insan daha önce bir yapışık ikizle karşılaşmadı. Gövdeden bağlıyız ve aynı leğen kemiğini paylaşıyoruz.”

Ayrı kalplere sahip olduklarını ve beyinlerinin birleşik olmadığını söyleyen ikizler, sindirim ve üreme sistemlerinin bir kısmının ortak olduğunu da ekledi.

Ancak fiziksel hisler konusunda “herkesin kendi tarafı kendine ait” olduğunu vurguladılar.

Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı - 5

EŞİYLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Carmen ise  eşiyle bir flört uygulaması üzerinden tanışıp ilişkiye başladıklarını anlattı.

Profilinde yapışık bir ikiz olduğunu paylaşmanın “gerçekten garip” bir deneyim olduğunu belirtti.

Carmen, kardeşiyle olan fiziksel bağ nedeniyle ilişkisinin cinsel bir yönü olmadığını da ima ederek, “O anlamda fiziksel değiliz, ve o da bunu sorun etmiyor.” ifadelerini kullandı.

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