Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı
Yapışık ikizlerden Carmen Andrade, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi. Aynı bedeni paylaştığı kardeşi Lupita ise evlenmek istemediğini söylüyor.
EVLENDİĞİNİ DUYURDU
Son dönemde yapışık ikizlerin evlilik haberleri sıkça gündeme geliyor.
Hayatını bir yapışık ikiz olarak açıkça paylaşan influencer Carmen Andrade, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Daniel McCormack ile evlendiğini duyurdu.
Çift, Connecticut’ta oldukça sade bir törenle dünyaevine girdi.