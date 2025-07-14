Yapışık ikizlerden sıra dışı düğün: Biri evlendi, diğeri evliliğe karşı

KARDEŞLERDEN BİRİ EVLENMEK İSTEMİYOR

Bekar olan Lupita, kendisini aseksüel ve aromantik olarak tanımlıyor ve evliliğe sıcak bakmıyor.

Videoda, “Evlenmek istemiyorum” dedi. Nedenini soranlara ise tek cevabı şu oldu: “Çünkü istemiyorum.”

"AYRI KALP VE BEYİNLERİ VAR"

İkiz kardeşler daha önce nasıl yapışık olduklarını da açıklamıştı: “Çoğu insan daha önce bir yapışık ikizle karşılaşmadı. Gövdeden bağlıyız ve aynı leğen kemiğini paylaşıyoruz.”

Ayrı kalplere sahip olduklarını ve beyinlerinin birleşik olmadığını söyleyen ikizler, sindirim ve üreme sistemlerinin bir kısmının ortak olduğunu da ekledi.

Ancak fiziksel hisler konusunda “herkesin kendi tarafı kendine ait” olduğunu vurguladılar.