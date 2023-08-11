Yaptırımlar Putin'in başını ağrıtıyor: Rusya'da personel kıtlığı son 25 yılın zirvesinde
Rus ekonomisi, Batılı ülkelerin uyguladığı tarihin en kapsamlı yaptırımlarına uyum sağlamaya çalışırken, Rusya’daki işgücü piyasasında Ukrayna savaşı nedeniyle benzeri görülmemiş bir personel sıkıntısı yaşanıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle cepheye giden, seferberlikten ötürü Rusya’yı terk eden yüz binlerce kişinin neden olduğu personel açığı, hükümetin başını ağrıtıyor. Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan araştırma, Rus şirketlerindeki personel açığının araştırmanın ilk defa yapıldığı 1998’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.
Yaptırımlar, Rusya’daki çok sayıda sektörü olumsuz yönde etkilerken, şirketler alternatif pazarlara yönelerek ekonomik kayıpları azaltma gayreti içerisinde.