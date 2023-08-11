Yaptırımlar Putin'in başını ağrıtıyor: Rusya'da personel kıtlığı son 25 yılın zirvesinde

PERONEL AÇIĞI SEFERBERLİKTE ARTIŞA GEÇTİ

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre, Rus şirketlerindeki personel açığı yılın ilk çeyreğinde araştırmanın ilk defa yapıldığı 1998’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Araştırmada, personel açığının en çok imalat ve nakliye sektörlerinde hissedildiğine işaret edildi.