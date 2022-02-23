Yaptırımların hedefindeki 3 Rus oligark

Bir Sovyet subayının oğlu olan Timçenko, 1990'ların başında St. Petersburg'da Vladimir Putin ile tanıştı ve arkadaş oldu. Putin, aynı zamanda Timçenko'nun kurucu ortağı olduğu bir judo kulübünün başkanı oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Timçenko'nun net değeri ise yaklaşık 16 milyar dolar.