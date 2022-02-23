Yaptırımların hedefindeki 3 Rus oligark

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 23.02.2022 - 16:13 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 16:47
IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Karadeniz Bankası İngiltere'nin yaptırım listesine girerken, Rus milyarderler Gennadi Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'in de ülkedeki mal varlıkları donduruldu. Johnson, haklarında yaptırım kararı alınan Ruslar ı ile ilgili Salı günü yaptığı açıklamada, "çok zengin bireyler" dedi. Ancak, İngiliz milletvekilleri Boris Johnson'ın yeterince ileri gitmediğini söyledi.
Johnson, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada, yaptırımların Rus birliklerinin doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeye hareket etmesine yanıt olarak önlemlerin "ilk adımı " olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı son 24 saat içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerini takiben Ukrayna'da "uzun süreli bir kriz" konusunda uyarırken, milletvekillerine "Uygulanmaya hazır olarak daha fazla yaptırım olasılığımız bulunuyor " dedi.
Bununla birlikte, milletvekilleri söz konusu yaptırımları onayladı. Ancak, Johnson Rusya'ya ve Kremlin'e yakın olanlara yaptırım uygulama konusunda daha ileri ve daha hızlı ilerlemek için kendi partisinden ve muhalefet partilerinden gelen acil çağrılarla karşı karşıya kaldı.
Dış İlişkiler Komitesi'nin muhafazakar başkanı Tom Tugendhat, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada, "Aldığımız kararı memnuniyetle karşılıyorum. Ama neden daha ileri gitmediğimiz merak ediyorum” dedi.
Muhafazakar Parti’nin eski lideri Iain Duncan Smith ise, “Daha fazla yaptırım uygulamalıyız ve bunu yapabiliriz. Oligarklar tarafından buradan akan kirli paranın kökünü kazımalıyız” diye konuştu.
Peki Rusya’nın mal varlığını dondurduğu 3 oligark kimdir?
69 yaşındaki Gennadi Timçenko, enerji, ulaşım ve inşaat işleriyle ilgilenen Rusya merkezli bir yatırım firması olan Volga Group'un başında bulunuyor. Ayrıca, Rusya’nın halka açık doğalgaz üreticisi Novatek ve kimyasal üreticisi Sibur'daki büyük hisseleri bulunuyor.
Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi üzerine ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmamak için petrol ticaret şirketi Gunvor Group'taki hissesini satmıştı.
Bir Sovyet subayının oğlu olan Timçenko, 1990'ların başında St. Petersburg'da Vladimir Putin ile tanıştı ve arkadaş oldu. Putin, aynı zamanda Timçenko'nun kurucu ortağı olduğu bir judo kulübünün başkanı oldu.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Timçenko'nun net değeri ise yaklaşık 16 milyar dolar.
65 yaşındaki Rotenberg, ağabeyi Arkady Roenberg ile birlikte Stroygazmontazh doğalgaz boru hattı inşaat firması kurdu ve devlet kontrolündeki Gazprom’u dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirdi.
2014 yılında, her iki kardeşi de Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kaldığında hissesini ağabeyi Arkady'ye sattı. Boris Rotenberg’in Ayrıca, yaptırım uygulanan SMP Bank'ta da hissesi bulunuyor.
Bunların yanı sıra, Rotenberg ve ortağı olduğu SGM, ülkedeki en büyük doğalgaz şirketi Gazprom'la yakın ilişkilerinin yanı sıra Soçi Kış Olimpiyatları için açılan 5 milyar euroluk 20 inşaat projesinin ihalesini de üstlendi. Ayrıca Formula 1 gibi uluslararası otomobil yarışlarının sponsorluğunua da yaptı.
Bloomberg'in servet endeksine göre Boris Rotenberg'in net serveti yaklaşık 1 milyar dolar, ağabeyi Arkady ise net serveti 2,1 milyar dolar.
Arkady Rotenberg’in en büyük oğlu 48 yaşındaki Igor, sondaj şirketi Gazprom Bureniye ve otoyol geçiş sistemi operatörü Platon'da hisseye sahip.
6 Nisan 2018'de ABD yaptırımları listesine alınan Rotenberg, 2000'li yıllarda devlet kademelerinde de görev aldı.
Diğer taraftan, yaptırımların hedefinde olan SGM ve ortakları, 2008'de Arkady Rotenberg tarafından Rus petrol ve gaz devi Gazprom'un kontrolündeki beş şirketi satın aldıktan sonra kuruldu. Petrol ve gaz taşıma sistemlerine altyapı sağlayan şirketin yıllık 276 milyar dolar geliriyle ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.
Öte yandan İngiltere, Rotenberg ailesi ve Timçenko'ya yaptırımların yanı sıra beş bankaya kısıtlama getirmeden önce bile, Rusya'nın süper zenginleri Ukrayna'daki durumdan finansal olarak etkileniyordu.
Bloomberg endeksine göre, dünyanın en zengin 500 insanı arasında yer alan Rus milyarderler, bu yıl toplam servetlerinde 35 milyar dolar kaybetti ve Timçenko’nun servetindeki kayıp bu toplamın neredeyse beşte birini oluşturuyor.