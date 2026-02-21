Yarasa ve timsah figürleri var. Antik mezardan altın fışkırdı

El Cano arkeolojik alanının, 8’inci ile 11’inci yüzyıllar arasında Panama’nın orta kesimlerinde yaşayan topluluklarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Mayo, bu alanın yaklaşık 200 yıl boyunca ölülerin gömüldüğü bir merkez olarak kullanıldığını belirtti. Alanda daha önce de cuma günü keşfedilen mezara “benzer” dokuz mezarın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN KEŞİF

Panama Kültür Bakanlığı, keşfin Panama arkeolojisi ve Orta Amerika kıstağındaki İspanyol öncesi toplumların incelenmesi açısından “büyük önem” taşıdığını açıkladı.

Uzmanlara göre kazılar, bu toplumlarda ölümün bir son değil, sosyal statünün korunduğu yeni bir evreye geçiş olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.